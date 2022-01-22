Активисты Tongolo ti Bée Afrika: оружейное эмбарго ООН нарушает суверенитет ЦАР

Банги, 22 января. Представители гражданского движения Tongolo ti Bée Afrika подвели итоги конференции на тему необходимости снятия с Центральноафриканской Республики контрпродуктивного оружейного эмбарго ООН. Об этом сообщает Revue Centrafricaine.

«Санкции Совета Безопасности ООН накладывают серьезные ограничения на оснащение национальной армии (FACA) и лишают правительство возможности обеспечить вооруженные силы современным снаряжением. Этот факт препятствует ликвидации остатков бандформирований и окончательному установлению мира в ЦАР. Бойцы FACA вернули под контроль большую часть территорий республики, но из-за отсутствия качественного вооружения они не могут обезвредить скрывающихся в удаленных частях страны радикалов. Однако эмбарго не мешает боевикам обходными путями приобретать тяжелые пулеметы и гранатометы. Ни резолюция ООН, ни «голубые каски» не могут препятствовать этому процессу. Важно отметить, что сами миротворцы не раз незаконно передавали преступникам оружие и припасы», — написано в коммюнике платформы Tongolo ti Bée Afrika.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также активисты подчеркнули, что ограничительные меры нарушают суверенитет Центральноафриканской Республики. Они лишают ее права на выбор средств для защиты территориальной целостности и обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее жители ЦАР возобновили проведение протестных акций под лозунгом «Стоп МИНУСКА». Граждане выражают недовольство продлением мандата многопрофильной комплексной миссии ООН, персонал которой за все время пребывания в стране не смог положить конец преступным формированиям.