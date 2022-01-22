Банги, 22 января. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) зачистила лагерь радикалов ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» на территории префектуры Уака. Об этом сообщает информационный портал Be-Afrika Sango.

«В минувший вторник, 18 января, между бойцами правительственных войск и нигерийскими наемниками военного преступника Али Дарассы разгорелась жестокая борьба. В результате вооруженного столкновения солдаты ликвидировали несколько преступников. Члены конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не выдержали молниеносного натиска FACA и сбежали в лес. Сейчас жителям деревни Нгипа, ставшей местом сражения, ничего не угрожает. Все близлежащие территории снова находятся под контролем национальной армии», — указано в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Успехи ВС ЦАР напрямую связаны с деятельностью российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила правительственным войскам ликвидировать основные силы CPC и вернуть в Центральноафриканскую Республику мир.

Ранее журналисты заявили, что радикальные формирования находятся на грани полного исчезновения. Корреспонденты уверены, что бойцы FACA в ближайшее время ликвидируют остатки группировок и окончательно освободят страну.