ДНР опровергла информацию о подготовке наступления на Украину

Москва, 22 января. Донецкая Народная Республика не готовит наступление на Украину, несмотря на истерику в западных СМИ.

ДНР готова к нападению со стороны Украины. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины — Прим. Ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем. Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — заявил он.

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что Киев перебрасывает тяжелое вооружение в Донбасс и готовится к активной фазе боевых действий в регионе. По его словам, ВСУ готовят плацдарм для масштабного наступления, о чем свидетельствует переброска в Донбасс восьми единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».