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Армия Мали ликвидировала группу боевиков в центральной части республики
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Армия Мали ликвидировала группу боевиков в центральной части республики

Весь мир
Армия Мали ликвидировала группу боевиков в центральной части республики
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 22 января. Национальная армия Мали (FAMa) ликвидировала трех террористов в районе населенного пункта Тененку, находящегося около города Мопти. Об этом сообщили аналитики информационного портала Malijet.

Подразделение правительственных войск вступило в схватку с колонной радикалов-мотоциклистов. В результате столкновения бойцы FAMa уничтожили террористов и конфисковали два пистолета-пулемета и пять транспортных средств.

Ранее Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал доклад об успешном проведении нескольких антитеррористических мероприятий в центре страны. Солдатам удалось обезвредить немало боевиков, включая одного из главарей группировки «Фронт освобождения Макины» (FLM), присягнувшей на верность запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1, и провести операцию по зачистке двух баз материально-технического снабжения, принадлежавших бандитам.

Африканские эксперты уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества между Россией и Мали. Поддержка Кремля позволила правительственным войскам перейти в наступление и вступить в активную фазу борьбы с радикалами.

Армия Мали ликвидировала группу боевиков в центральной части республики
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Также на ситуацию повлияло появление сообщений в социальных сетях о прибытии в республику отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Террористы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, в котором, согласно информации из местных источников, дислоцировались россияне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с радикальными группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через несколько месяцев после выступления главы внешнеполитического ведомства Кремль выполнил обещание, и Минобороны России под руководством Сергея Шойгу передало правительству Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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