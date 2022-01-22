Политик Кеми Себа призвал жителей Гвинеи поддержать Мали в борьбе с санкциями ЭКОВАС

Конакри, 22 января. Один из ведущих идеологов панафриканизма, политик Кеми Себа призвал жителей Гвинеи присоединиться к протестной акции в поддержку правительства Бамако. Об этом сообщает Maguineeinfos.
«Цель состоит в том, чтобы осветить события, происходящие в Мали. То, что сейчас происходит в республике, является проблемой не только для местных властей, но и для всех африканцев. Грядущие митинги — это международная мобилизация в разных франкоязычных государствах Черного континента, Европы, Карибского бассейна и США, неравнодушные граждане которых готовы одновременно выступить в знак солидарности с малийцами, оказавшимися под санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)», — заявил Себа.
Также панафриканист предупредил лидера Гвинеи Мамади Думбуйя о возможных провокациях со стороны тех, кому выгоден кризис в Мали. Себа напомнил, что иностранные акторы готовы на многое, чтобы взять контроль над Бамако и вернуть колониальные времена.
Ранее малийцы, уставшие от давления со стороны Франции, провели несколько массовых демонстраций. Впоследствии протестные акции, на которые вышли десятки тысяч человек, охватили всю страну. Люди выразили солидарность правительству переходного периода и поддержали развитие отношений с дружественной Россией.
Повсеместно виднелись плакаты с изображениями главы переходного правительства Ассими Гоита и лидера РФ Владимира Путина. Также участники митинга в Бамако нарисовали множество карикатур на президента Пятой республики Эммануэля Макрона и сожгли манекен с его фотографией.
Подробнее о том, как прошла одна из самых массовых антифранцузских демонстраций — в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.
Сегодня, 22 января, акции в поддержку Мали прошли по всему миру. О причинах роста антифранцузских настроений на континенте, а главное — как прошли массовые митинги во всех уголках земного шара, редакции МФАН рассказал один из участников мероприятия доцент международного уровня, преподаватель политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе.