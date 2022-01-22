Политик Кеми Себа призвал жителей Гвинеи поддержать Мали в борьбе с санкциями ЭКОВАС

Конакри, 22 января. Один из ведущих идеологов панафриканизма, политик Кеми Себа призвал жителей Гвинеи присоединиться к протестной акции в поддержку правительства Бамако. Об этом сообщает Maguineeinfos.

«Цель состоит в том, чтобы осветить события, происходящие в Мали. То, что сейчас происходит в республике, является проблемой не только для местных властей, но и для всех африканцев. Грядущие митинги — это международная мобилизация в разных франкоязычных государствах Черного континента, Европы, Карибского бассейна и США, неравнодушные граждане которых готовы одновременно выступить в знак солидарности с малийцами, оказавшимися под санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)», — заявил Себа.

Также панафриканист предупредил лидера Гвинеи Мамади Думбуйя о возможных провокациях со стороны тех, кому выгоден кризис в Мали. Себа напомнил, что иностранные акторы готовы на многое, чтобы взять контроль над Бамако и вернуть колониальные времена.

Федеральное агентство новостей /

Ранее малийцы, уставшие от давления со стороны Франции, провели несколько массовых демонстраций. Впоследствии протестные акции, на которые вышли десятки тысяч человек, охватили всю страну. Люди выразили солидарность правительству переходного периода и поддержали развитие отношений с дружественной Россией.

Повсеместно виднелись плакаты с изображениями главы переходного правительства Ассими Гоита и лидера РФ Владимира Путина. Также участники митинга в Бамако нарисовали множество карикатур на президента Пятой республики Эммануэля Макрона и сожгли манекен с его фотографией.

Подробнее о том, как прошла одна из самых массовых антифранцузских демонстраций — в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Сегодня, 22 января, акции в поддержку Мали прошли по всему миру. О причинах роста антифранцузских настроений на континенте, а главное — как прошли массовые митинги во всех уголках земного шара, редакции МФАН рассказал один из участников мероприятия доцент международного уровня, преподаватель политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе.