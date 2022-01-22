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Le Figaro: НАТО ведет учения в Прибалтике на случай войны с Россией

Армия
Le Figaro: НАТО ведет учения в Прибалтике на случай войны с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 января. Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот показал учения НАТО в Прибалтике, где Альянс наращивает свое присутствие и готовится к «конфликту» с Россией.

В учениях принимают участие французские и британские бронеавтомобили, танки, противотанковые снаряды и ракеты, БМП. В репортаже говорится, что Россия осуждает учения НАТО в регионе. Альянс в свою очередь уверяет, что мероприятия носят оборонительный характер.

«На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет», — заявил Барот.

Ранее НАТО отказалась выводить войска из Болгарии и Румынии. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску назвала это невозможным, передает телеканал «360».

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал американцу карту страны, к которой «присоединили» российские, польские и румынские территории. Политолог Евгений Сатановский увидел в этом недобрый знак.

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нато учения прибалтика
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