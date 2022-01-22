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Министр обороны Турции Акар указал на необоснованность критики США из-за покупки С-400

Политика
Министр обороны Турции Акар указал на необоснованность критики США из-за покупки С-400
Пресс-служба ЗВО

Анкара, 22 января. Критика США действий Турции по покупке российского ракетного комплекса С-400 является необоснованной. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства напомнил, что ранее Анкара намеревалась приобрести системы противовоздушной обороны у союзников по НАТО, однако она получила отказ. По этой причине он назвал критику со стороны Соединенных Штатов необоснованной.

«Закупка ЗРК С-400 — это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», — подчеркнул Акар.

Ранее стало известно, что Индия начала развертывание первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

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сша турция с-400
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