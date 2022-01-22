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Баранец: антироссийский блок Британии, Польши и Украины сыграет против НАТО

Политика
Баранец: антироссийский блок Британии, Польши и Украины сыграет против НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. Создание трехстороннего альянса Великобритании, Польши и Украины против России обернется для НАТО неожиданными последствиями, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Великобритания может создать альянс с Польшей и Украиной для противодействия России и усиления британского влияния в Восточной Европе, заявила ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Военный обозреватель считает, что руководство НАТО при обычных обстоятельствах не позволило бы своим членам сформировать собственный альянс.

«Париж, Берлин не один раз пытались создать единые вооруженные силы ЕС, независимые от НАТО и США, но сразу получали по башке от Пентагона», — сообщил изданию «ПолитРоссия» обозреватель.

НАТО может поступиться собственными правилами, поскольку целью нового блока будет не обретение независимости, а попытка нагадить России, подчеркнул Баранец. Однако создание нового объединения может сыграть против НАТО.

Баранец: антироссийский блок Британии, Польши и Украины сыграет против НАТО
Федеральное агентство новостей / Равид Гор

«Такие НАТО — это даже хорошо. Чем больше будет подобных англо-польско-украинских червей, тем быстрее развалится Североатлантический альянс. Внутри него уже и так много противоречий», — заявил он.

Для России новый антироссийский военный блок совершенно не страшен, считает Баранец. По словам обозревателя, Россия сейчас не опасается НАТО и «начинает прижимать Запад к ногтю». Баранец обратил внимание на российские «маневры в политической и военной сфере». РФ сблизилась с Венесуэлой и Кубой, использует Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приветствует Иран и «плотно плечом к плечу» стоит с Китаем, напомнил он.

«В будущем мы можем сколотить военный альянс Россия-Иран-Китай, можем вдохнуть новую жизнь и в BRICS. Мы тоже формируем новые союзы. Хотя начинаем мы всегда под маркой экономики, но заканчивать будем под маркой АКМ (модернизированный Автомат Калашникова. — Прим. ФАН)», — заключил Баранец.

Ранее в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства заявили, что Вашингтон и Североатлантический альянс ведут против России токсичную кампанию, щедро приправленную ложными обвинениями. По мнению МИД, вместо своей кампании коллективному Западу стоило бы отдать все силы на написание ответа Москве по предложенным российской стороной гарантиям безопасности.

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Все новости / Политика / Баранец: антироссийский блок Британии, Польши и Украины сыграет против НАТО
украина великобритания нато баранец
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