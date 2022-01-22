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Аналитик Уайт предложила Польше и Литве «нейтрализовать» Калининград в случае войны с Россией

Армия
Аналитик Уайт предложила Польше и Литве «нейтрализовать» Калининград в случае войны с Россией
ПолитРоссия

Вашингтон, 22 января. Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт раскрыла план по нейтрализации фактора Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

Калининград, который граничит с Польшей и Литвой, может доставить Североатлантическому альянсу «много головной боли». У региона имеются высокоточные комплексы «Искандер — М», истребители с крылатыми ракетами, а также Калининград служит местом базирования внушительного российского ВМФ. Об этом Уайт рассказала в статье для 19Fortyfive.

Польша и Литва должны принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества региона. По мнению Уайт, странам нужно приобрести зенитные комплексы (3РК) «Patriot», самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams. Литве стоило бы установить системы противоракетной обороны.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков рассказал, что заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о возможных военных мерах против России является абсолютно безответственным и вредным. При этом он усомнился, что американцы станут совершать какие-либо агрессивные действия в отношении Москвы.

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калининград вооружение война
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