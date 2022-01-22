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Премьер Мали Маига получил доказательства сговора Франции с боевиками

Весь мир
Премьер Мали Маига получил доказательства сговора Франции с боевиками
Prt Scr youtube.com  /  RFI

Бамако, 22 января. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига обвинил Францию в попытке «расколоть» республику с помощью санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает 24H Algérie.

«Кто разрушил Ливию, чтобы распространить оружие и ввести наемников? Кто сейчас хочет разрезать Мали пополам? Это говорим не мы, а французские официальные лица. Они уверены, что Мали необходимо разделить. У меня есть имена виновных. Все задокументировано.

Главари расформированных радикальных группировок подтвердили, что Париж сказал им: «Мы собираемся разделить Мали и дать вам независимость». Позже они поняли, что Пятая республика хотела использовать их, чтобы ослабить малийское государство и впоследствии делать то, что она захочет», — заявил политик в интервью каналу ORTM 1.

Премьер Мали Маига получил доказательства сговора Франции с боевиками
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Маига напомнил, что в 2012 году власти Бамако просили ЭКОВАС создать Международную миссию поддержки Мали под африканским руководством (MISMA). Однако с момента формирования объединение из 14 стран подверглось жесткой критике со стороны Франции:

«Вместо MISMA европейцы развернули многопрофильную комплексную миссию ООН в Мали (МИНУСМА) и военную операцию «Сервал», ставшую через несколько лет «Барханом». Президент Пятой республики дал три обещания: уничтожить терроризм, восстановить суверенитет Мали и выполнить резолюции ООН.

И вот, спустя девять лет мы видим, что терроризм распространился на 80% территорий страны, суверенитет находится под большим вопросом, а положения ООН меняются каждый год. Хочу отдельно отметить инцидент, произошедший в 2014 году. Солдаты армии Мали укрылись в лагере МИНУСМА. Их обезоружили и все снаряжение объявили добычей бойцов «Бархана». Вывод делайте сами».

Премьер Мали Маига получил доказательства сговора Франции с боевиками
wikipedia.org / TM1972 / CC BY-SA 4.0

Премьер-министр считает, что ЭКОВАС использует санкции для продвижения дезинформационной кампании. После закрытия воздушного пространства над Мали пассажирам отмененных рейсов во время возврата билетов рассказывают, что посадке самолетов в Бамако препятствуют солдаты национальной армии (FACA):

«Это неправильно. Не Елисейский дворец закрыл границы Мали, а правительство республики. Я осуждаю дипломатический медиатерроризм, направленный против нас».

Ранее Париж отказался признавать ответственность за вторжение французской авиации в воздушное пространство африканского государства. Несмотря на прямой запрет правительства, Пятая республика не видит ничего предосудительного в нарушении официального постановления независимой страны.

 

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