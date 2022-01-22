Политолог Тафессе о митингах в поддержку Мали: призываю ускорить движение России в Африку

Франция десятилетиями вмешивалась во внутренние дела Мали. Независимость и новый статус Бамако не изменили ситуацию. Бывшая метрополия продолжала оказывать давление на государство и бесконтрольно тратила его ресурсы.

Однако у малийского народа есть порог терпения. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки, принятые против республики с подачи Парижа, стали своеобразной точкой кипения для людей.

Население страны поддержали во всем мире. Сегодня на антифранцузские митинги возле посольств Мали вышли во всех уголках земного шара, включая ряд европейских стран. Активисты требуют Елисейский дворец оставить бывшую колонию в покое и уважать ее право самостоятельно вершить собственную судьбу.

Чего хотят малийцы и сочувствующие, устроившие демонстрации по всему миру — в эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей с одним из участников мероприятия, доцентом международного уровня, преподавателем политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе.

Нам нужна Россия

Африка всегда видела в России сильного союзника и хотела развивать с ней комплексное сотрудничество. Такое мнение озвучил доцент международного уровня, преподаватель политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе.

Эксперт оценил заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который ранее признал суверенное право правительства Мали на выбор союзников:

«Я только что приехал от посольства Мали. Сегодня по всем мире, включая Париж, малийцы выступили против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, наложенных на страну. Хорошо, что ООН признает независимость Бамако и их право выбирать союзников. Однако Антониу Гутерреш в целом должен уважать суверенитет всех стран в мире».

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Тафессе отметил, что африканцы не заинтересованы в укреплении отношений с Евросоюзом. Эксперт предположил, что именно это лежит в основе недовольства ЕС успехами Москвы на геополитической арене Черного континента.

«России давно пора расширять сотрудничество с Африкой. Еще СССР делал большой вклад в развитие Черного континента, причем совершенно безвозмездно. Свидетелей тому много. Большое количество видных африканских деятелей учились в Советском Союзе, а после и в России. Москва для Африки была тем, кто помогал ей в тяжелое время, как по-настоящему дружественное государство. Важно отметить, что Кремль всегда выстраивал отношения, основываясь на принципах равноправия и справедливости. В истории России не было колониального периода никогда. Сегодня Мали принимает помощь Москвы, потому что уверена в том, что она будет следовать историческому культурному кодексу, который основан на вкладе наших предков», — заявил Тафессе.

Образец для подражания

Спикер ФАН подчеркнул, что положительный образ России для африканцев строился десятилетиями. Огромный вклад в это внесли отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», а также деятели, прошедшие обучение в северной стране и прикоснувшиеся к русской культуре.

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По мнению Тафессе, основной проблемой Евросоюза является его нежелание выстраивать с Африкой взаимовыгодные отношения. Западные элиты по-прежнему видят в странах Черного континента не партнеров, а бывшие колонии. Собеседник ФАН в сложившейся ситуации видит отличные условия для продвижения интересов Москвы, так как в этом секторе она не имеет конкурентов:

«Россия возвращается в Африку медленно. Я, как и многие мои соотечественники, призываю ускорить этот процесс. Однако направление развития верное. Также важно отметить, что Черный континент заинтересован не в том, чтобы получить все бесплатно. Ему нужно взаимовыгодное партнерство на равных. Не кредиты, нет. Сотрудничество должно быть. Африка чувствует это в России, поэтому стремится к взаимодействию с ней. А европейцы не готовы к таким условиям. Для Москвы открыты гигантские ворота для входа на материк. Малийцы действительно тянутся к сотрудничеству с Россией. Они знают, что русские не колонизаторы. А еще они знают, что с Москвой можно обменяться знаниями и опытом во множестве сфер. Это всем пойдет на пользу. Африке нужно развиваться, и они нашли достойного партнера, который сможет направить ее в верное русло. Новые поколения — свободны от оков колониализма. И они хотят идти в ногу со временем. Россия может им с этим помочь».

Новые друзья

За последние годы вектор Африки сменил направление с западного на восточное. Жители материка не ждут чуда и не пытаются «достучаться» до бывших метрополий. Вместо этого они сосредоточились на поиске новых союзников, которые будут уважать их суверенитет и независимость, считает Тафессе:

«Как человек, который достаточно долго живет и работает в России, скажу: русских выделяет честность. Если тебе что-то пообещали — это сделают. Это хороший показатель менталитета. Африканские юноши хотят учиться в России, хотят познакомиться с культурой. У них много позитивных примеров. Африканцы сейчас, конечно, стараются рассчитывать на себя, на свою независимость. Однако уход вектора развития в восточное направление заметен. Россия и Китай привлекают их».

АНО «СННО» / АНО «СННО»

Преступные действия Франции

Ограничительные меры, введенные ЭКОВАС, угрожают безопасности Мали, считает Тафессе. По мнению спикера ФАН, Экономическому сообществу следовало выбрать другой путь взаимодействия с правительством Бамако, однако этот вопрос решался странами коллективного Запада.

«На Россию санкции не работают, как и на любую сверхдержаву. Они не сильно бьют по жизни страны, хоть и неприятны, в любом случае. А вот для развивающегося государства они смертельно опасны. Надо быть аккуратными с ограничениями. Ожидаемого для ЭКОВАС эффекта они не принесут, а вот вред — еще как. Особенно об этом надо думать Франции, так как она является главным инициатором всех резолюций. Париж не учитывает, что ограничительные меры — убийство для африканской страны. А может, и учитывает, и это еще страшнее. ЭКОВАС находится под контролем коллективного Запада и делает то, что говорит владелец. Разделяй и властвуй, вот их метод», — заключил Тафессе.

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Ранее экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что странам коллективного Запада нечего противопоставить эффективности российских специалистов, которые работают в Африке.