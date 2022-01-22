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Замглавы Воскресенского городского округа заключили под стражу до марта

Общество
Замглавы Воскресенского городского округа заключили под стражу до марта
Прокуратура Республики Коми

Москва, 22 января. Суд принял решение заключить заместителя главы Воскресенского городского округа Александра Савкина под стражу до 20 марта 2022 года.

Савкин обвиняется в получении взятки от предпринимателя за подряд, в соответствии с чем суд избрал меру пресечения в виде заключения, информирует Федеральное агентство новостей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали замглавы прямо на рабочем месте. Пока что другие детали произошедшего правоохранители не раскрывают. Известно, что чиновник занимался вопросами окружного благоустройства и дорожного хозяйства, но был заподозрен в незаконном получении финансовых средств.

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суд взятка чиновник
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