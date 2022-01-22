Дубай, 22 января. Министр ирригации Египта Мухаммед Абдель Ати рассказал о представленном властям Эфиопии сценарии ввода в эксплуатацию плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Аддис-Абеба строит на реке Голубой Нил.

Предложение Каира гарантирует бесперебойную выработку электроэнергии даже в условиях суровой засухи. Об этом министр сообщил во время своего участия в симпозиуме «Вода — инструмент устойчивого развития: египетская модель», прошедшего в Объединенных Арабских Эмиратах в кулуарах выставки Expo 2020 Dubai.

В ходе выступления Абдель Ати заявил, что строительство такой огромной ГЭС, как эфиопская Хидасэ, без согласования с египетскими властями и учета работы Асуанского водохранилища является прецедентом в истории обоих государств.

«Этот вопрос требует наличия четкого механизма координации между двумя плотинами в рамках справедливого и обязывающего юридического соглашения. Эфиопия отказывается от обсуждения такого договора, хотя Египет представил ей множество сценариев, гарантирующих способность гидроузла «Возрождение» вырабатывать до 85% электроэнергии в условиях экстремальной засухи», — отметил министр в своем докладе.

Абдель Ати добавил, что Каир договорился со странами бассейна Нила построить на их территории в общей сложности не менее 15 плотин. Он напомнил о водохранилище Оуэн-Фолс в Уганде, в создании которого Египет участвовал еще за десять лет до начала сооружения Асуанской ГЭС. Кроме того, АРЕ не возражала против строительства еще ряда плотин в Эфиопии, таких как Тэкэзе, Тана-Белес и других.

Длительные переговоры между Аддис-Абебой, Каиром и Хартумом вокруг возведения и ввода в эксплуатацию водохранилища Хидасэ так и не привели к взаимовыгодному обязывающему соглашению, несмотря на выдвинутые различными сторонами множественные предложения по оптимизации процесса. Так, например, рекомендации по реконструкции суданских плотин на фоне строительства ГЭС «Возрождение» не раз представляла и Москва. Директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей сообщал ранее о том, что Россия предлагала Судану помощь в регулировании каскада национальных плотин, которое помогло бы избежать негативных последствий в том числе и для Египта.