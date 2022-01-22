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Артист Стоянов заявил, что никогда не целовался по-настоящему с Олейниковым в «Городке»

Шоу-бизнес
Артист Стоянов заявил, что никогда не целовался по-настоящему с Олейниковым в «Городке»
Кадр из фильма «Love»

Москва, 22 января. Актер Юрий Стоянов рассказал о поцелуях с артистом Ильей Олейниковым, с которым они вместе участвовали в сатирической программе «Городок».

В «Городке» было показано много сцен с поцелуями, но на самом деле во время создания передачи они никогда не целовались. Об этом народный артист России рассказал в шоу «ОХ» на YouTube.

«Нет, не целовались никогда. Так вот, прям по-настоящему», — уточнил гость шоу.

Стоянов добавил, что он много раз перевоплощался в женщин на съемках «Городка». По его словам, Олейников просил никогда не переодевать при нем колготки. Стоянов объяснил, что не любил этим заниматься, но подходил к работе с профессиональным отношением. Артист заявил, что представлял себя в театре времен Шекспира, где играют одни мужчины, а женщинам запрещено участвовать в постановках.

Ранее комик Гарик Харламов сравнил Стоянова с юмористом Денисом Дороховым, но повидавшим жизнь. Он также заявил, что гость его программы во время своей карьеры переодевался в женщину, красил губы, целовался с мужчиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Артист Стоянов заявил, что никогда не целовался по-настоящему с Олейниковым в «Городке»
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