«Налицо полнейшая непродуманность»: Милонов о крещенских купаниях, в ходе которых погибла женщина

Крещенские купания — мероприятие, к которому следует подходить со всей ответственностью. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

На реке Оредеж возле Гатчины в Ленинградской области 19 января произошла трагедия — женщина, прыгнувшая в ледяную прорубь для совершения крещенского омовения, оказалась унесена быстрым течением реки. Она исчезла подо льдом на глазах у собственных детей, которые определенно точно остались сиротами — тело их матери спасатели ищут до сих пор.

В связи с этим горестным событием Виталий Милонов призвал россиян не заниматься «самостийностью», а пользоваться для совершения данного религиозного обряда только специально оборудованными местами.

«Одно из них — в Пушкине под Петербургом. Там всегда очень много людей — порядка нескольких тысяч, разумеется, рядом находятся спасатели в специальных тепло- и гидрокостюмах и врачи, готовые прийти на помощь в любой момент», — заявил депутат.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Он отметил, что на сайтах районных администраций в той же Ленинградской области указаны те самые места, где можно безопасно отметить обряд крещенского омовения.

«К сожалению, есть не так мало купелей, которые были созданы гражданами самостоятельно, — сказал парламентарий. — Там, конечно, ничего из перечисленного мною нет. Разумеется, точно не следовало делать прорубь в реке — налицо полнейшая непродуманность, которая привела к вполне ожидаемой трагедии».

Ранее президент «Союза профессиональных ритуальных агентов» Станислав Барецкий заявил, что пристально следит за состоянием здоровья актера Леонида Куравлева.