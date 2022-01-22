Москва, 22 января. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии и увеличить МРОТ до 15 тысяч рублей. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в России растет экономическое неравенство, а подобные меры смогут решить проблему. Жириновский добавил, что в перспективе МРОТ может достичь 30 тысяч рублей.

Депутаты фракции ЛДПР вместе с сенаторами Еленой Афанасьевой и Ириной Кожановой в конце декабря прошлого года внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять пенсионером ежегодную предновогоднюю выплату. Перед этим предложение о 13-й пенсии представил правительству лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил проиндексировать пенсии военных выше инфляции. Дополнительное повышение размера выплат произойдет по аналогии с гражданскими пенсиями.