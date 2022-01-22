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Россияне купили свыше 6 млн подержанных «легковушек» в 2021 году

Общество
Россияне купили свыше 6 млн подержанных «легковушек» в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. В минувшем году россияне купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей, что на 25% больше, чем было продано в 2020 году, следует из аналитики «Автостат инфо».

Более четверти этого сегмента рынка занимает российская Lada. Всего за 2021 год было продано 1,51 млн автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Toyota с результатом более 561 тысячи машин.

Рейтинг самых популярных автомобильных брендов на вторичном рынке России заняли Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi. При этом продукция АвтоВАЗа потеряла лидерство по продажам еще в прошлом году.

Ситуация с ростом цен на автомобили привела к тому, что более половины россиян отказались от покупки машин в 2021 году. Еще одной причиной стал дефицит новых моделей.

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