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Ливия предложила Иордании выплатить часть долга в пользу больниц и медицинских центров

Весь мир
Ливия предложила Иордании выплатить часть долга в пользу больниц и медицинских центров
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Амман, 22 января. Министр здравоохранения нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аз-Занати обсудил с иорданским коллегой Фирасом Хавари возможность выплаты части ливийского долга в пользу больниц и медицинских центров, расположенных в ближневосточном государстве.

Кроме того, дипломаты затронули вопрос укрепления двусторонних отношений. После Фирас Хавари приветствовал визит Аз-Занати в Иорданию и высоко оценил предложения министра по сотрудничеству в области онкологии и кардиохирургии, по обмену опытом и совместной подготовке, переквалификации медицинского персонала в Ливии.

В 2021 году комитет Министерства здравоохранения по рассмотрению и утверждению задолженностей за рубежом сообщал, что Триполи проведет аудит и выплатит взносы больницам Иордании по ставкам 20–25% от общей суммы долгов, но при условии приема ливийцев на лечение.

В соответствии с возложенными задачами комитет рассмотрит и проверит задолженность государства перед иностранными кредиторами за терапию и проживание граждан, а также подготовит бухгалтерский отчет к следующим переговорам. Предстоит проанализировать отрицательные и положительные моменты финансовых претензий, которые являются основной темой беседы.

Медицинское обслуживание ливийцев за рубежом сопровождается многочисленными финансовыми злоупотреблениями и нарушениями. Например, есть сообщения, что пациентам выставляли завышенные счета за неполученное лечение или лекарства, а пребывание в больнице или жилье продлевали без медпоказаний.

Ранее североафриканское ведомство создало электронную систему для управления, контроля и внедрения процедур оздоровления как внутри страны, так и за пределами Ливии.

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ливия
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