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Ливан начнет переговоры с МВФ 24 января

Весь мир
Ливан начнет переговоры с МВФ 24 января
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Бейрут, 22 января. Ливанские официальные лица начнут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) 24 января, сообщил Reuters официальный правительственный источник.

Анонимный представитель МВФ подтвердил СМИ, что организация начнет онлайн-переговоры с бейрутскими властями на следующей неделе. Главными темами дискуссий станут экономические реформы и предоставление кредита средиземноморской республике. 

Правительство Ливана заявило, что надеется достичь первоначального соглашения о финансовой поддержке в период с января по февраль. Как рассказал министр экономики Амин Салам в интервью агентству Anadolu, на первом этапе Бейрут рассчитывает получить кредит в размере четырех миллиардов долларов.

Во время предстоящих переговоров МВФ, как ожидается, будет настаивать на реализации ряда реформ, включая сокращение субсидий и унификацию многочисленных обменных курсов Ливана.  

Кризис и отсутствие компромиссов

Ливан находится в условиях беспрецедентного финансового кризиса, и сделка с МВФ рассматривается как единственный способ получить помощь. Переговоры с международной организацией начались в мае 2020 года, но через два месяца зашли в тупик из-за споров о размере финансовых потерь. Центральный банк, финансовые организации и политическая элита страны отвергли цифры, изложенные в правительственном плане

Переговоры возобновились в сентябре 2021 года после формирования нового кабмина во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Он заявил, что план экономического оздоровления, который будет разработан его правительством, должен включать реальные данные по убыткам, понесенным финансовой системой страны. Однако собрание глав ведомств не проходило с октября.

Амин Салам оценил потери финансового сектора примерно в 69 миллиардов долларов. 

Известно, что Кабинет министров Ливана вновь соберется 24 января для обсуждения бюджета на 2022 год, но никаких четких подробностей о плане восстановления обнародовано не было.

Финансовая система республики «рухнула» в 2019 году из-за десятилетий коррупции и расточительства в государстве и неустойчивого способа ее финансирования. Замедление притока твердой валюты в банковскую систему привело к обвалу местной экономики.

 

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