Ливан начнет переговоры с МВФ 24 января

Бейрут, 22 января. Ливанские официальные лица начнут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) 24 января, сообщил Reuters официальный правительственный источник.

Анонимный представитель МВФ подтвердил СМИ, что организация начнет онлайн-переговоры с бейрутскими властями на следующей неделе. Главными темами дискуссий станут экономические реформы и предоставление кредита средиземноморской республике.

Lebanon to start virtual talks with IMF next week https://t.co/MeAXOYA07l pic.twitter.com/kNjNg8fca5 — Reuters (@Reuters) January 22, 2022

Правительство Ливана заявило, что надеется достичь первоначального соглашения о финансовой поддержке в период с января по февраль. Как рассказал министр экономики Амин Салам в интервью агентству Anadolu, на первом этапе Бейрут рассчитывает получить кредит в размере четырех миллиардов долларов.

Во время предстоящих переговоров МВФ, как ожидается, будет настаивать на реализации ряда реформ, включая сокращение субсидий и унификацию многочисленных обменных курсов Ливана.

Кризис и отсутствие компромиссов

Ливан находится в условиях беспрецедентного финансового кризиса, и сделка с МВФ рассматривается как единственный способ получить помощь. Переговоры с международной организацией начались в мае 2020 года, но через два месяца зашли в тупик из-за споров о размере финансовых потерь. Центральный банк, финансовые организации и политическая элита страны отвергли цифры, изложенные в правительственном плане

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل، بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي.https://t.co/LwDbAet6xe — Naim Berjawi | نعيم برجاوي (@Naimbrj) January 22, 2022

Переговоры возобновились в сентябре 2021 года после формирования нового кабмина во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Он заявил, что план экономического оздоровления, который будет разработан его правительством, должен включать реальные данные по убыткам, понесенным финансовой системой страны. Однако собрание глав ведомств не проходило с октября.

Амин Салам оценил потери финансового сектора примерно в 69 миллиардов долларов.

#Lebanese officials will start virtual talks with @IMFNews on Monday while government hopes to reach an initial agreement with the #IMF for financial support between January and February https://t.co/kdXoAiocr6 — Arab News (@arabnews) January 22, 2022

Известно, что Кабинет министров Ливана вновь соберется 24 января для обсуждения бюджета на 2022 год, но никаких четких подробностей о плане восстановления обнародовано не было.

Финансовая система республики «рухнула» в 2019 году из-за десятилетий коррупции и расточительства в государстве и неустойчивого способа ее финансирования. Замедление притока твердой валюты в банковскую систему привело к обвалу местной экономики.