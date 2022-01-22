New York Times: отсутствие ультиматумов на встрече США и РФ говорит о потеплении в диалоге

Вашингтон, 22 января. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном символизирует некоторое потепление в диалоге сторон. К такому выводу пришли авторы The New York Times.

Американская газета назвала два основных доказательства налаживания взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами.

Во-первых, по мнению авторов, речь идет об отсутствии требований, связанных с ограничением времени, данного на их исполнение, а также с угрозой серьезных последствий в случае их неисполнения. Это уже о многом говорит, подчеркивают журналисты.

Во вторых, признаком потепления в диалоге РФ и США является «примирительный тон», отметили в издании. В New York Times обратили внимание на то, как Москва и Вашингтон пытаются дать друг другу побольше времени, чтобы дипломатия все таки одержала верх.

Федеральное агентство новостей /

«А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями (президента США Джо. — Прим. ФАН.) Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, (президент РФ Владимир. — Прим. ФАН.) Путин готов применить военную силу», — высказали свою точку зрения американские обозреватели.

Ранее сообщалось, что повестка по безопасности в настоящее время сформулирована Россией, а коллективный Запад и США ей следуют. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.