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Актриса Хмельницкая поделилась секретами молодости и красоты в 51 год

  /   Обновлено: 22 января 2022 20:25
Шоу-бизнес
Актриса Хмельницкая поделилась секретами молодости и красоты в 51 год
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 22 января. Актриса Алена Хмельницкая рассказала, как ухаживает за собой, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Хмельницкая приняла участие в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Телеведущая Лера Кудрявцева спросила артистку, как ей удается поддерживать привлекательность в своем возрасте, на что звезда фильма «Ландыш серебристый» дала ей честный ответ.

«Диета у меня как образ жизни. Я не ем сладкое и мучное, но это не значит, что я не могу себе этого позволить. Я пью много воды. Йога. Косметолог — я делаю инъекции с гиалуроновой кислотой. Я вхожу в процент населения, которых не берет ботокс. Ничего еще не отрезала (еще, потому что кто его знает)», — поделилась секретами актриса.

В эфире телепередачи Хмельницкая также прокомментировала развод с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном после 20 лет брака. Артистка заявила, что поддерживает дружеские отношения со своим супругом уже много лет. По ее словам, они не решались расстаться на протяжении десяти или даже более лет. Напомним, что продюсер связал свою жизнь с журналисткой Маргаритой Симоньян.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Хмельницкая поделилась секретами молодости и красоты в 51 год
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