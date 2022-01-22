Семак высказался о потасовке в концовке матча между «Зенитом» и «Ботевом»

Дубай, 22 января. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потасовку, которая произошла в концовке товарищеского матча с болгарским «Ботевом».

Наставник сине-бело-голубых назвал самым важным то, что удалось отыграть матч без травм. По мнению специалиста, его подопечные получили хорошую физическую нагрузку.

«Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жесткая — страшно было за [Далера] Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало», — передает слова Семака клубная пресс-служба.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ботевом» завершился вничью (2:2), авторами голов у сине-бело-голубых стали Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Под занавес встречи между игроками двух команд началась потасовка, в которой поучаствовал Дзюба и Барриос. За игрой петербуржцев наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.