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Хмельницкая рассказала, чем Симоньян превосходит ее в отношениях с Кеосаяном

Шоу-бизнес
Хмельницкая рассказала, чем Симоньян превосходит ее в отношениях с Кеосаяном
instagram.com  /  alxmel

Москва, 22 января. Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своем отношении к новой жене бывшего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна — журналистке Маргарите Симоньян.

Хмельницкая развелась с Кеосаяном после 20 лет брака. Артистка призналась в шоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ, что им было нечего делить, так как дело в человеческой симпатии.

«У нее удивительное сочетание еще, это армянская ментальность — то, чего нет у меня. Это отношение к мужу, семье. Она руководитель, но она все равно может сказать: «Да, конечно, дорогой». Я так не могла», — рассказала Хмельницкая.

Хмельницкая назвала Симоньян удивительной и сильнейшей личностью. Актриса призналась, что считает ее мощным человеком, который умеет решать вопросы.

Артистка также рассказала, что давно простила Кеосаяну предательство, он бросил ее с двумя детьми ради журналистки Симоньян. Сама она тоже обрела свое счастье с мужчиной, который намного моложе ее. Несмотря на это, они пока не собираются официально регистрировать свои отношения.

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симоньян кеосаян хмельницкая
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