Москва, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский готовится к «масштабному шоу», которое подразумевает удар по Донбассу, заявил политолог Евгений Сатановский.

По словам аналитика, точкой отсчета для наступления украинской армии на ЛНР и ДНР станет начало Олимпиады в Пекине. Таким образом Сатановский прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о так называемом «олимпийском перемирии». Как утверждают журналисты, Китай надеется, что напряженность в Восточной Европе не помешает соревнованиям, только Киев вряд ли станет ждать, передает «ПолитРоссия».

«С украинской стороны все гудит, как улей. Так раскачать несчастную страну», — заявил Сатановский в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне аналитик описал сценарий масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Он подчеркнул, что ситуация на Украине очень похожа на события в Грузии, предшествовавшие конфликту 2008 года. Зеленский сможет повторить опыт Михаила Саакашвили, прикрывшись Олимпиадой. ВСУ пойдут в бой, когда президент России Владимир Путин будет в Пекине, предположил Сатановский.

«Наверное, не стоило украинцам все-таки Зеленского президентом избирать», — заключил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбассу следует готовиться к любому развитию событий. При этом он не исключил провокаций украинских военных с использованием химоружия.