Разлад в бундестаге: будет ли Украина воевать немецким оружием

Киев настойчиво просит новое правительство ФРГ пересмотреть позицию отказа от поставок оружия и военной техники для нужд украинских вооруженных сил. В свою очередь, внутри бундестага уже есть те, кто поддерживает эти просьбы.

Ситуация на юго-востоке Украины накаляется ежедневно: Киев наращивает группировку ВС на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками и получает большие объемы военной помощи со стороны Великобритании.

???????? передала #ЗСУ легкі протитанкові засоби

Це зміцнюватиме ???? спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою pic.twitter.com/ipGpqPfInG — Defence of Ukraine (@DefenceU) January 18, 2022

Более того, страны Балтии также готовы направить вооружение и военную технику (ВВТ) американского производства для нужд ВСУ. Однако Украина хочет большего: получить еще и немецкое оружие.

Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» попыталась разобраться, есть ли вероятность появления ВВТ немецкого производства в Донбассе.

Сомнительный партнер

Новое «светофорное» правительство Германии негативно относится к поставкам оружия национального производства в страны, в которых существуют внутриполитические конфликты, а также, по мнению Берлина, имеются случаи нарушения прав человека — речь идет, например, о Саудовской Аравии. Данную позицию подтвердила и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 17 января в ходе своего визита в Киев.

«Новое федеральное правительство с осторожностью относится к выдаче лицензий на экспорт вооружения», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что руководство Украины ожидает поставок со стороны Берлина военных кораблей и современных систем противовоздушной обороны «исключительно для самообороны».

Казалось бы, все лежит на поверхности: Киев требует оружия, Берлин привержен своей позиции его не поставлять. Однако внезапно после отъезда Бербок из Киева и Москвы в немецком парламенте вновь начинаются бурные обсуждения на тему помощи Украине.

Разлад среди «светофорных» партнеров

Неожиданно для многих председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что в бундестаге планируются открытые слушания по вопросу выдачи разрешения на поставки «оборонительного вооружения» Киеву. По ее словам, в коалиционном соглашении (договор между Социал-демократическая партией, партией «Союз-90/Зеленые» и Свободной демократической партией) прописано, что не следует поставлять ВВТ в кризисные регионы, но ввиду развития обстановки и ее влияния на континент, следует пересмотреть подход в данном конкретном случае.

«Поставки оборонительного вооружения могут стать способом поддержать Украину», — подчеркнула немецкий политик.

Избранный на пост генерального секретаря Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай призвал немецкое правительство прислушаться к просьбам из Киева и «не прятаться за коалиционным соглашением» в таком важном для Европы вопросе.

Нельзя сказать, что в Свободной демократической партии есть единый подход к проблеме поставок оружия на Украину. В частности, заместитель председателя фракции СвДП в бундестаге Александр Граф Ламбсдорф заявил, что не поддерживает мнение своего однопартийца. По его словам, термин «оборонительное оружие» является трудным для восприятия, так как такое вооружение всегда использовалось и для других целей. Наряду с этим Ламбсдорф отметил, что Украина сама производит вооружение и военную технику, в том числе и для экспорта, поэтому Киев не зависит от поставок из-за рубежа.

В поддержку заявления Штрак-Циммерманн выступили и представители блока партий ХДС/ХСС, в том числе и его официальный представитель по вопросам внешней политики в парламенте Юрген Хардт.

«Германия должна поставлять Украине нечто больше, чем медицинские бинты», — отметил депутат.

По его мнению, всем странам Евросоюза необходимо выработать единую позицию касательно конфликта в Донбассе для усиления своей роли в «нормандском формате». Хардт также раскритиковал и экономические санкции в отношении Российской Федерации, к которым может прибегнуть федеральное правительство в случае эскалации ситуации. По мнению политика, ограничения не будут иметь конкретного характера.

Подобную позицию разделяют избранный генеральный секретарь ХДС Фридрих Мерц и заместитель председателя комитета бундестага по обороне Хеннинг Отте.

«Если руководство Украины просит поставить оборонительное оружие с целью защиты от возможного нападения со стороны России, нам нельзя отклонить эту просьбу», — отметил Отте.

Против выдачи разрешения на экспорт ВВТ на Украину выступают две коалиционные партии — «Союз/90-Зеленые» и партия федерального канцлера Олафа Шольца СДПГ. В частности, кандидат на пост председателя «Зеленых» Омид Нурипур заявил, что запрет на поставки оружия должен действовать и дальше, но, несмотря на это, необходимо продолжить сотрудничество с Киевом в области безопасности.

В свою очередь, представитель фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмидт подчеркнул отсутствие необходимости оружейного экспорта Украине. По его мнению, ФРГ намерена внести свой вклад в деэскалацию конфликта, не используя для этого вооружения. Более того, немецкий политик отметил, что Берлин и так направляет миллиарды евро в качестве поддержки украинских демократических реформ, являясь лидером среди других государств в этом плане.

Germany blocks weapon transport to Ukraine ????????. Jürgen Trittin explained in a speech in the Bundestag why he is agains weapons deliver to Ukraine: not to escalate the conflict. From the perspective of #NATO & #Ukraine disappointinghttps://t.co/3sCcw5Gk8W — Dr. Yasar Aydin (@yasaraydin10) January 22, 2022

Полемика приобрела столь масштабный характер, что даже канцлеру Шольцу пришлось еще раз напомнить, что федеральное правительство уже многие годы придерживается стратегии относительно поставок летального вооружения для нужд Украины.

Можно с уверенностью сказать, что лоббировать разрешение на экспорт вооружения и военной техники для нужд ВСУ в бундестаге будут союз партий бывшего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС совместно с СвДП. Оппозицию им составят «Зеленые» и Социал-демократическая партия.

В заключение следует отметить, что зеленый свет для поставок ВВТ на Украину перечеркнет амбиции руководства ФРГ занять роль миротворца на международной арене. Все усилия, предпринятые правительством Меркель, пойдут насмарку, так как невозможно говорить о построении архитектуры безопасности в Европе, а потом передать боевое, летальное вооружение под статусом «оборонительного» в руки ненадежного партнера, каким является нынешнее украинское руководство. Остается верить, что и Берлин это понимает.