Лондон, 22 января. Читатели британского Daily Express возмутились попытками издания запугать Европу сообщением о проходе кораблей ВМФ РФ через Ла-Манш и Северное море.

Минобороны Британии сообщило, что корабли HMS Tyne и HMS Dragon сопроводили три российских боевых единицы через Ла-Манш в «рамках единых ответных действий с союзниками». Примечательно, что западные СМИ сразу же попытались связать появление ВМФ РФ в регионе с ситуацией вокруг Украины. Жители Британии назвали банальной попытку журналистов запугать европейцев российскими кораблями.

«Я уверен, что видел эту панику со стороны газеты и раньше, когда русские военные корабли проходили через Ла-Манш. Это то, что обычно делают, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б"», — написал пользователь.

Некоторые отмечали, что заставившие поволноваться британский флот корабли выполнили стандартную процедуру, но на Западе решили использовать это, чтобы в очередной раз попугать европейцев Россией. Многие британцы говорили, что Ла-Манш считается международными водами, поэтому сопровождение проходящих его кораблей — обычное дело.

«Чистая рутина. Я удивлен, что Daily Express не поставили тег про неминуемую третью мировую войну», — отметил один из британцев.

Ранее сообщалось, что российская подлодка заставила понервничать экипаж фрегата ВМС Британии. Она совершила маневр, который вызвал настоящую панику на корабле.