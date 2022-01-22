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Тарпищев прокомментировал результаты россиянок на Australian Open

Спорт
Тарпищев прокомментировал результаты россиянок на Australian Open
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 22 января. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисистки на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open — 2022) выступили соответственно своим возможностям.

По мнению руководителя ФТР, Анастасия Павлюченкова должна была выйти в 1/8 финала турнира Большого шлема.

«Россиянки в Мельбурне сыграли оптимально для своего уровня на сегодняшний день. Павлюченкова могла выходить в четвертый круг по качеству игры, но не сумела исполнить. Не смогла реализовать свое преимущество и уступила румынке. Надо еще сослаться на то, что Людмила Самсонова могла выступить удачнее, пройти дальше второго круга, но не получилось. В целом же выступление наших девушек в Австралии — это реальная расстановка сил на сегодняшний день», — передает РИА Новости слова Тарпищева.

Ранее в субботу Павлюченкова в трех сетах проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счетом 3:6, 6:2, 2:6. Дарья Касаткина в матче третьего круга проиграла польской теннисистке Иге Свентек со счетом 2:6, 3:6.

Напомним, вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open — 2022, где сыграет с американцем Максимом Кресси.

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