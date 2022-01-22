Актриса Хмельницкая заявила, что десять лет не решалась на развод с Кеосаяном

Москва, 22 января. Актриса Алена Хмельницкая прокомментировала развод с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном после 20 лет брака.

Супруги развелись в 2014 году и до сих пор поддерживают близкие отношения. Режиссер оставил Хмельницкой недвижимость и исправно выплачивает алименты на двоих детей.

«Разойдясь, мы обрели друг друга в новом качестве, став близкими друзьями. Мы к этому расставанию были готовы давно, уже лет десять или больше», — рассказала Хмельницкая в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

Актриса давно простила Кеосаяну предательство, он бросил ее с двумя детьми ради журналистки Маргариты Симоньян. Сама она тоже обрела свое счастье с мужчиной, который намного моложе ее. Несмотря на это, они пока не собираются официально регистрировать свои отношения.

Примечательно, что Симоньян и Кеосаян тоже не торопятся в ЗАГС. Как оказалось, дело вовсе не в нерешительности продюсера. Журналистка никогда не хотела выходить замуж, поэтому отказывает своему возлюбленному в регистрации их и без того счастливого союза.