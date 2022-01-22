Отряд кораблей ВМФ РФ совершает переход из Черного в Средиземное море

Москва, 22 января. Два корабля Черноморского флота ВМФ РФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземное море.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что российский отряд, в который входят корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк», совершает плановый переход из Севастополя в Средиземноморье. Отмечается, что он присоединится к постоянной группировке ВМФ РФ в дальней морской зоне.

Подчеркивается, что во время перехода экипажи «Владимира Емельянова» и «Сергея Балка» отработают задачи по прямому предназначению. Моряки проведут учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне.

Ранее в Минобороны РФ анонсировали проведение серии военно-морских учений во всех зонах ответственности флота на 2022 год. В маневрах будут задействованы свыше 140 кораблей и судов обеспечения.