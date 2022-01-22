Захарова назвала фейком статью Bloomberg о просьбе Китая «не нападать» на Украину

Москва, 22 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала статью агентства Bloomberg о «просьбе» КНР в адрес России.

Издание ранее опубликовало материал со ссылкой на некий «дипломатический источник в Китае», что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину» накануне Олимпиады. Захарова назвала это информационной операцией спецслужб США, так как никаких источников у агентства явно нет.

«Судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы все никак не «нападем». И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц», — иронично написала спикер МИД в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что руководство США решило устроить Пекину дипломатический бойкот и не приехать на Олимпиаду. Зато мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин. Представитель ведомства посоветовала сделать соответствующие выводы после вброса Bloomberg.

Ранее биатлонистам, представляющим Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине, порекомендовали не делать совместных фотографий со спортсменами из России. Такие указания были даны во время общения министерства спорта страны с украинскими атлетами.