Еврокомиссия заявила о шестикратном росте цен на газ в третьем квартале 2021 года

Брюссель, 22 января. Спотовые цены на газ в Евросоюзе выросли в третьем квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете Еврокомиссии.

Как отмечается в документе, в обозримом будущем существенного снижения цен не ожидается. Рыночная конъюнктура также не создает стимулов для заполнения подземных газохранилищ (ПХГ) в 2022 году, считают авторы доклада.

По информации ЕК, основным маршрутом поставок российского газа в ЕС в третьем квартале прошлого года был трубопровод «Северный поток», на который пришлось 40% импорта. Второе место занял украинский транзит (27%), а третье — поставки через Белоруссию, на которые пришлось 25% импорта. Еще 9% импорта взял на себя «Турецкий поток».

Этой зимой Европа впервые после 2011 года столкнулась с рекордным снижением объемов топлива в ПХГ. Резервуары по состоянию на 12 января заполнены менее чем на 50%.