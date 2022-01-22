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Еврокомиссия заявила о шестикратном росте цен на газ в третьем квартале 2021 года

  /   Обновлено: 22 января 2022 20:00
Экономика
Еврокомиссия заявила о шестикратном росте цен на газ в третьем квартале 2021 года
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 22 января. Спотовые цены на газ в Евросоюзе выросли в третьем квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете Еврокомиссии.

Как отмечается в документе, в обозримом будущем существенного снижения цен не ожидается. Рыночная конъюнктура также не создает стимулов для заполнения подземных газохранилищ (ПХГ) в 2022 году, считают авторы доклада.

По информации ЕК, основным маршрутом поставок российского газа в ЕС в третьем квартале прошлого года был трубопровод «Северный поток», на который пришлось 40% импорта. Второе место занял украинский транзит (27%), а третье — поставки через Белоруссию, на которые пришлось 25% импорта. Еще 9% импорта взял на себя «Турецкий поток».

Этой зимой Европа впервые после 2011 года столкнулась с рекордным снижением объемов топлива в ПХГ. Резервуары по состоянию на 12 января заполнены менее чем на 50%.

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