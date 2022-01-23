«Проблемы с ментальным здоровьем»: как пережить постковидный синдром

Многие переболевшие коронавирусом пациенты отмечают у себя полный упадок сил, нарушение настроения и снижение работоспособности. Почему так происходит, что такое постковидный синдром, каковы его признаки и как восстановить здоровую работу нервной системы? Об этом в интервью ФАН рассказал психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Что такое постковидный синдром и с какими именно трудностями сталкиваются люди, переболевшие COVID-19?

— Постковидный синдром — это последствия COVID-19, при которых некоторые люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, продолжают страдать от долгосрочных симптомов. В связи с широким распространением коронавирусной инфекции в мировую классификацию болезней был введен новый код рубрики U09.9 «Состояние после COVID-19 неуточненное», включающее также постковидное состояние. Мои пациенты чаще предъявляют жалобы на хроническую усталость, быструю утомляемость, раздражительность, сложности с концентрацией внимания, забывчивость, снижение фона настроения, головные боли, снижение полового влечения, аноргазмию, эректильную дисфункцию.

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— Кто чаще сталкивается с постковидным синдромом: мужчины или женщины? И почему?

— Несколько чаще от постковидного синдрома страдают женщины. Проявляется это и в сбоях в менструальном цикле, появлении болей внизу живота, эмоциональной лабильности (неустойчивости), плаксивости. Стресс, связанный с перенесенной болезнью, может способствовать гормональным и эмоциональным нарушениям. Близким важно воспринимать эти проявления не как проявления скверного характера, а как следствия болезни.

— У многих во время болезни пропадают запахи и вкусы — это повод для психического расстройства?

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— Действительно, у многих пациентов может пропадать обоняние (аносмия) и вкусы (агевзия). COVID-19 может поражать как центральную, так и периферическую нервную систему. Но говорить о том, что аносмия и агевзия — это предвестники психических расстройств, будет не совсем корректно. Хотя многие люди могут испытывать стресс по этому поводу, переживать о необратимости этих изменений, что, конечно, уже может влиять на эмоциональную сферу. К счастью, эти нарушения временные и, как правило, со временем исчезают.

— Что делать и поможет ли препарат «Цитофлавин», который многим выписывают при COVID-19?

— Эти нарушения чаще проходят сами и без специфического лечения. Что касается «Цитофлавина», то он компенсирует дефицит энергетических субстратов, корректирует нарушения метаболизма, проявляет антирадикальный и антигипоксантный эффекты. Может улучшать когнитивные функции: память, внимание, способствовать ясности мышления. Повышать работоспособность, улучшать социальную адаптацию. Он может помогать при головной боли, головокружениях, снижении памяти, эмоциональной лабильности и снижения работоспособности. Препарат действительно доказал свою эффективность не только в лечении, но и реабилитации COVID-19. Но при этом всем все же нужно помнить, что препараты должен назначать врач, поскольку у любого препарата могут быть противопоказания и побочные действия. Самолечение может быть опасно .Стоит добавить, что нейропротекция — это сейчас мировой тренд, объединяющий и неврологию, и терапию, и психиатрию. Возможно, за этим будущее человечества. Улучшение разума — чем не развитие эволюции?

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— По каким признакам можно понять, что начались проблемы с психологическим здоровьем из-за ковида, что человек не просто нагнетает, а именно возникли проблемы?

— Каждый пятый выздоровевший пациент с COVID-19 действительно испытывает проблемы с ментальным здоровьем. «Нагнетать» — это уже говорит о психическом неблагополучии, снижающем качество жизни и требующем коррекции. Ориентироваться нужно прежде всего на жалобы самого пациента. Конечно, есть профессиональные опросники, диагностические шкалы. Но они тоже отражают внутреннее состояние. Близкие тоже обычно замечают изменение поведения, фон настроения. Нужно понимать, что сама пандемия, которая порой сопровождается изоляцией, иногда и финансовыми сложностями, переживаниями по поводу здоровья своего и близких — отрицательно отражаются на эмоциональном состоянии. У каждого из нас и без этого бывают не очень удачные дни, и мы можем расстраиваться по разным поводам. И это нормально. Но если же такие дни переходят в недели, то это уже повод для того, чтобы обратиться к врачу.

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— К кому нужно обращаться за помощью и есть ли способ помочь себе самостоятельно?

— Для поддержания неспецифической защиты и реабилитации важно соблюдать сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, белков, овощей и фруктов. Физические нагрузки должны вводиться постепенно. Важно иметь четкий режим дня, даже если вы работаете «на удаленке». Очень важен полноценный сон. При нарушениях сна, что часто бывает при постковидном синдроме, требуется его коррекция, с помощью врачей сомнолога или психотерапевта. Особенно актуален отказ от вредных привычек, нормализация веса. Поскольку COVID-19 — полиорганное заболевание, реабилитация может проходить у нескольких специалистов. Это и врачи общей практики, и врачи ЛФК, полезна будет консультация кардиолога, диетолога, эндокринолога, гематолога, других врачей. И, конечно, если есть сложности в психической и сексуальной сфере, это врачи психиатры, психотерапевты, сексологи.

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— Сколько нужно времени, чтобы прийти в норму?

— Продолжительность постковидного синдрома составляет может составлять от 3 до 12 месяцев. Интересны и наблюдения наших и зарубежных коллег. Например, пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, порой возвращаются к обычной жизни и через три месяца. Но те, кто легко перенес COVID-19, порой не могут избавиться от симптомов более долгое время. Замечено также, что постковидный синдром чаще проявляется у людей старше 50 лет и при сопутствующей хронической патологии.

— Ваши рекомендации, как уберечь свою психику во время ковида и снизить нежелательные последствия психологического плана?

— Важно предпринять все меры профилактики. Ограничить поток тревожащей информации. Соблюдать разумную осторожность, социальную дистанцию. При уменьшении количества очного общения компенсировать коммуникацию средствами связи (видеотрансляции с хорошим качеством картинки и звука). Улучшить психологический климат с самыми близкими. Наконец, появившееся время потратить на качественное общение, совместный досуг (начиная от настольных игр или же видеомонтажа домашнего архива). Возможно, получить новую профессию. В общем, жить полноценной жизнью. Что касается реабилитации, то здесь совет банален и прост. Все, что можем сделать сами, делаем. Никакой врач не сможет вас заставить менять, например, свои вредные привычки. А вот помочь, если вы этого хотите, — сможете. Поэтому не стесняйтесь обращаться к профильным специалистам. Они могут помочь быстрее и эффективнее пройти этот путь.

ФБА «Экономика сегодня» /

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