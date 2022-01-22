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Сенатор Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией

Политика
Сенатор Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 января. Инициатива об антироссийских санкциях со стороны США намекает на желание Вашингтона разорвать отношения с Москвой. Такое мнение высказал сенатор Сергей Цеков.

Член Совета Федерации от Республики Крым раскрыл хитрый маневр США. По его словам, угрозы санкциями против президента РФ Владимира Путина показывают, что Соединенные Штаты не хотят иметь с Москвой никаких дел.

«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения. На самом высоком уровне у нас уже было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву. Видимо, американские политики этого желают», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией
Федеральное агентство новостей / pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Сенатор добавил, что политическая верхушка США ни дня не может прожить без ограничений в адрес какой-либо страны. В результате США живут в состоянии постоянной угрозы России, заключил Цеков.

Ранее демократ Грегори Микс внес в Палату представителей США очередной проект санкций против РФ. Документ предполагает введение ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2», индустрии добычи, трех финансовых институтов, государственного долга, президента Путина и некоторых других членов правительства.

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санкции сша цеков
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