Кишинев, 22 января. Американские партнеры Кишинева уже третий год реализуют сложносочиненный план по разжиганию гражданской войны в Молдавии.

Недавние фантазии украинской разведки о провокациях в Приднестровье свидетельствуют о том, что американцы подошли вплотную к финальному этапу своей взрывоопасной схемы. А сам план появился еще в 2019 году в недрах одного из многочисленных мозговых центров США под эгидой Сороса и в офисе НАТО в Кишиневе, который тогда же и открылся.

Об истинных намерениях американских «партнеров» Молдавии в беседе со своим коллегой Робертом Штайном сообщил известный немецкий журналист Томас Репер, подчеркнув, что этот регион скоро взорвется так же, как и Украина в 2014 году.

Репер провел краткий экскурс в историю и напомнил, что первая гражданская война вспыхнула в Молдавии после распада Советского Союза. Тогда быстро погасить конфликт удалось благодаря соглашению, подписанному российским и молдавским президентами, и миротворцам РФ, которые с тех пор обеспечивают мир в Приднестровье, по факту, защищая непризнанную республику от нападок Кишинева. Два с лишним года назад президентом Молдавии стала Майя Санду. Эта женщина обучалась в США в одном из заведений Сороса. Как только она стала президентом она не совсем законно зачистила парламент, оставив только лояльных депутатов и тут же принялась углублять сотрудничество с НАТО и ЕС. Параллельно она по указке своих американских кураторов все чаще и громче поднимает вопрос силового возвращения Приднестровья, надеясь как-то выдавить из ПМР российских миротворцев.

Федеральное агентство новостей / Антон Волошин

По словам Репера, Молдавия сейчас похожа на пороховую бочку. Многонациональную страну, раздираемую экономическим кризисом, искусственно накачивают противоречиями, пытаясь натравить румынскую часть населения на русское «меньшинство». Репер отметил, что молдавские политиканы раскачивают ситуацию по сценарию Украины и Донбасса. Еще немного, и русскоязычных граждан станут называть сепаратистами, урезая их права и параллельно устраивая провокации на границе с Приднестровьем. Журналист добавил, что США крайне необходим еще один очаг напряжения на постсоветском пространстве. И пока благодаря своим людям у власти они прекрасно справляются с превращением Молдавии в еще одну горячую точку, напрямую вовлекающую Россию из-за миротворцев в ПМР.

«Еще в 2019 году одна из структур Сороса, связанная и с Госдепом США выдала внушительный труд о геополитических ловушках для России. Молдавии в этом исследовании посвятили всего одну главу и два пункта, но зато их с тех пор успешно и быстро реализуют. Первый пункт был посвящен разжиганию новой гражданской войны с Приднестровьем, которая распространится по всей Молдавии по принципу Украины. Второй пункт — максимально углубить сотрудничество Молдавии с НАТО. В итоге Санду бегает в офис альянса на консультации, а сама страна все сильнее закипает от экономических проблем и умело разжигаемых межнациональных конфликтов. Украинские политики, судя по всему, помогают разжечь этот пожар, раз участвуют в информационных провокациях», — резюмировал Репер.

Ранее украинский политолог Юрий Дудкин объяснил, зачем Россия рассекретила данные об угрозе молниеносного уничтожения США в 1962 году.