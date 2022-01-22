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ЕС потратил более 21 млрд евро на поддержку европейцев из-за роста газовых цен

Экономика
ЕС потратил более 21 млрд евро на поддержку европейцев из-за роста газовых цен
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 22 января. Страны Европы потратили более 21 млрд евро на меры поддержки потребителей из-за резкого роста цен на голубое топливо, заявила еврокоммисар по энергетике Кадри Симсон. 

В последние несколько месяцев газовые котировки достигали исторических максимумов. Нестабильность на европейском рынке приводила к удорожанию тарифов за электричество. В связи с этим некоторым гражданам и компаниям было сложно оплачивать счета.

В эту сумму не входит поддержка, связанная с налоговыми преференциями, добавила Симсон. При этом она отметила, что всех предпринятых шагов недостаточно для полной стабилизации обстановки в регионе.

Еврокомиссия ранее предупредила о сохранении тренда на высокие газовые цены. Согласно отчету и прогнозу ЕК, в третьем квартале прошлого года фьючерсы продолжали расти. Увеличились, в том числе, и форвардные контракты.

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