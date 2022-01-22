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Премьер Баварии Зедер призвал остановить ужесточение ограничений по «СП-2»

Политика
Премьер Баварии Зедер призвал остановить ужесточение ограничений по «СП-2»

Мюнхен, 22 января. Ужесточение ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2» должно прекратиться. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По словам руководителя немецкой федеральной земли, ни одно государство на европейской арене не хочет военного столкновения. Он подчеркнул, что усиление санкционной политики против «СП-2» не приведет ни к чему хорошему.

«При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением», — высказал свое мнение премьер.

Ранее сообщалось, что снижение объемов украинского транзита и прекращение поставок российского газа через Польшу не позволяют противникам «Северного потока — 2» использовать выгоду от виртуального реверса.

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санкции ограничения сп-2
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