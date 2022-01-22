Мать актрисы Марины Зудиной знала об отношениях дочери с женатым Олегом Табаковым

Москва, 22 января. Мать актрисы Марины Зудиной Ирина рассказала, что знала про отношения своей дочери в студенчестве с женатым артистом и педагогом Олегом Табаковым.

Актер Авангард Леонтьев, на курсе которого Зудина училась в ГИТИСе, рассказал, что между Табаковым и юной студенткой что-то произошло с первого взгляда. Зудина-старшая в эфире программы «Сегодня вечером» с телеведущим Максимом Галкиным на Первом канале призналась, что скрывала от дочери, что знала про их отношения с Табаковым.

«Я знала, но делала вид, что ничего не знаю. Вот и все. Я принимала это сразу. Олег Павлович — это же личность», — заявила мать Зудиной.

По словам актрисы, ее мать не сильно была удивлена уходом Табакова из семьи к ней. Зудина вспомнила, что ей тогда было 28 лет и у нее был опыт десяти лет отношений. Она объяснила, что в то время уже хотела встретить мужчину и влюбиться.

Ранее Зудина призналась, что в свои 56 лет не чувствует себя бабушкой. Сын Зудиной и Табакова Павел стал отцом 5 августа 2020. У него родилась дочь Миа в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Зудина рассказала о своих ощущениях в новом статусе.