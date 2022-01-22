Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 20:04
20:01
Происшествия
Пешеход попал под колеса автомобиля у станции метро «Девяткино»
20:01
Политика
Захарова назвала фейком статью Bloomberg о просьбе Китая «не нападать» на Украину
20:00
Общество
Незвездные игры: почему США отказали в визе российскому космонавту Чубу
20:00
Происшествия
Нижегородский водитель избежал аварии с помощью полицейского разворота
20:00
Весь мир
Столкновения между СДС и ИГ продолжаются после атаки на тюрьму в сирийской Хасаке
19:59
Экономика
Еврокомиссия заявила о шестикратном росте цен на газ в третьем квартале 2021 года
19:56
Общество
Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть
19:54
Политика
Сенатор Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией
19:52
Политика
Немецкий журналист Репер раскрыл планы США на гражданскую войну в Молдавии
19:50
Экономика
ЕС потратил более 21 млрд евро на поддержку европейцев из-за роста газовых цен
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мать актрисы Марины Зудиной знала об отношениях дочери с женатым Олегом Табаковым

  /   Обновлено: 22 января 2022 19:48
Шоу-бизнес
Мать актрисы Марины Зудиной знала об отношениях дочери с женатым Олегом Табаковым
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 января. Мать актрисы Марины Зудиной Ирина рассказала, что знала про отношения своей дочери в студенчестве с женатым артистом и педагогом Олегом Табаковым.

Актер Авангард Леонтьев, на курсе которого Зудина училась в ГИТИСе, рассказал, что между Табаковым и юной студенткой что-то произошло с первого взгляда. Зудина-старшая в эфире программы «Сегодня вечером» с телеведущим Максимом Галкиным на Первом канале призналась, что скрывала от дочери, что знала про их отношения с Табаковым.

«Я знала, но делала вид, что ничего не знаю. Вот и все. Я принимала это сразу. Олег Павлович — это же личность», — заявила мать Зудиной.

По словам актрисы, ее мать не сильно была удивлена уходом Табакова из семьи к ней. Зудина вспомнила, что ей тогда было 28 лет и у нее был опыт десяти лет отношений. Она объяснила, что в то время уже хотела встретить мужчину и влюбиться.

Ранее Зудина призналась, что в свои 56 лет не чувствует себя бабушкой. Сын Зудиной и Табакова Павел стал отцом 5 августа 2020. У него родилась дочь Миа в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Зудина рассказала о своих ощущениях в новом статусе.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мать актрисы Марины Зудиной знала об отношениях дочери с женатым Олегом Табаковым
галкин табаков зудина
Комментировать