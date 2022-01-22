Аналитики сравнили цены на Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio у производителей и дилеров

Москва, 22 января. Специалисты портала «Цена Авто» провели исследование и выяснили, как изменялась стоимость самых популярных в РФ автомобилей в прайсах производителей и дилеров.

Для сравнения аналитики выбрали три топовые позиции: Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Самый доступный автомобиль, седан Lada Granta стоил у дилеров около 582 тысяч рублей, тогда как рекомендованная цена достигала 499,9 тысячи. Таким образом, рост составил 17,6% — 88 тысяч рублей.

Lada Vesta у дилеров подорожала на 12,8% — 103,8 тысячи рублей. Стоимость по прайсу у автопроизводителей увеличилась с 676,9 до 835,9 тысячи рублей. У дилеров машина стоила 808 тысяч рублей, затем цена поднялась до 912,3 тысячи рублей.

Самая популярная в России иномарка Kia Rio у дилеров стоила около 1,075 млн рублей, но к концу 2021 года ценник увеличился до 1,2 млн рублей. Средняя стоимость седана у дилеров выросла за счет большого количества «допов».

Рост цен наблюдается и на вторичном авторынке. С начала 2021 года стоимость повысилась на 41%. Аналитики уверены, что после Нового года цена за подержанный автомобиль превысит отметку в 1 млн рублей.