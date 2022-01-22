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МИД Украины вызвал немецкого посла на фоне нежелания ФРГ поставлять оружие Киеву

Политика
МИД Украины вызвал немецкого посла на фоне нежелания ФРГ поставлять оружие Киеву
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 22 января. Министерство иностранных дел Украины пригласило в ведомство посла ФРГ Анку Фельдгузен. Ее вызвали после решения Германии не поставлять государству оружие.

Недавно в немецком правительстве заявили, что считают неприемлемой передачу вооружений Киеву. В ответ украинский МИД вызвал Анку Фельдгузен для беседы.

«Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции Правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — гласит сообщение ведомства.

Ранее журналисты The Wall Street Journal подчеркивали, что Берлин запретил Эстонии поставлять оружие немецкого производства Киеву. Издание также указало на различия в позициях Запада и ФРГ по украинскому вопросу.

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Все новости / Политика / МИД Украины вызвал немецкого посла на фоне нежелания ФРГ поставлять оружие Киеву
украина германия посол
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