МИД Украины вызвал немецкого посла на фоне нежелания ФРГ поставлять оружие Киеву

Киев, 22 января. Министерство иностранных дел Украины пригласило в ведомство посла ФРГ Анку Фельдгузен. Ее вызвали после решения Германии не поставлять государству оружие.

Недавно в немецком правительстве заявили, что считают неприемлемой передачу вооружений Киеву. В ответ украинский МИД вызвал Анку Фельдгузен для беседы.

«Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции Правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — гласит сообщение ведомства.

Ранее журналисты The Wall Street Journal подчеркивали, что Берлин запретил Эстонии поставлять оружие немецкого производства Киеву. Издание также указало на различия в позициях Запада и ФРГ по украинскому вопросу.