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Немецкий Porsche реализовал рекордное число авто в России

  /   Обновлено: 22 января 2022 19:42
Экономика
Немецкий Porsche реализовал рекордное число авто в России
Prt Scr youtube.com  /  AUTO WORLD. RU

Москва, 22 января. Штутгартская автомобилестроительная компания продала в РФ в прошлом году 6262 машины, о чем «Автостату» рассказали в пресс-службе «Порше Руссланд».

Автопроизводителю из Германии удалось продать в 2021 году на 10% больше транспортных средств, чем в позапрошлом году, что является новым максимумом для марки в РФ.

Больше всего россияне заинтересованы, как и ранее, внедорожником Porsche Cayenne. Его купили 3431 раз, однако в сравнении с результатами 2020 года, продажа этой модели снизилась на 9%. «Серебро» рейтинга популярности досталось спортивному кроссу Macan, который приобрели 1413 человек — на 20% больше, чем в 2020 году.

На третьем месте расположился электроспорткар Taycan. Впервые в Россию он приехал в декабре позапрошлого года. В 2021 году его забрали из салона 530 автолюбителей. Предыдущий результат продаж машины достигал 156 единиц. Далее идет Panamera (422 авто, +41%). В сегменте спортивных моделей лидировал 911 Carrera с результатом в 375 единиц (+64%). А Cayman/Boxster был продан 91 раз, что на 2% меньше, чем в 2020 году.

Помимо этого, реализация подержанных ТС компании Porsche по результатам прошедшего года возросла на 26%, достигнув наиболее высокой планки за время присутствия на отечественном рынке. Объем проданных машин составил 2082 экземпляра.

Премиальный электрифицированный автомобиль Porsche Taycan также возглавил недавно топ-10 наиболее востребованных в России машин, оборудованных «зеленым» мотором.

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авто porsche продажи taycan macan cayenne Panamera
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