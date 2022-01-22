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Автор песен Бузовой Елизавета Хайкова попросила защитить ее от мужа-абьюзера

  /   Обновлено: 22 января 2022 19:39
Шоу-бизнес
Автор песен Бузовой Елизавета Хайкова попросила защитить ее от мужа-абьюзера
instagram.com  /  @lizabethmusic

Москва, 22 января. Певица Елизавета Хайкова, известная под псевдонимом Лизабэт, опубликовала видео, в котором рассказала, что ее преследует бывший супруг Дмитрий Зайцев и хочет забрать у нее ребенка.

Хайкова выложила в свой блог сцену разборок с экс-мужем и представителем правоохранительных органов. На видео исполнительница обвиняет инспектора по делам несовершеннолетних в ограничении свободы перемещения с ребенком. Напуганная дочь автора песен стоит рядом с мамой.

«Я не хотела этого в Instagram, но так получилось. Невыносимо просто. Он меня преследует, он маньяк. Он меня насиловал. Украл мои вещи. Его мать Елена Викторовна и отец Евгений Александрович удерживают мои вещи. Меня даже в квартиру не пустили», — сообщила Хайкова в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Автор песен Бузовой Елизавета Хайкова попросила защитить ее от мужа-абьюзера
Prt Scr instagram.com / @lizabethmusic

Позже певица опубликовала видео из салона автомобиля, где пожаловалась, что Зайцев угрожает их с ребенком жизни. Мужчина в свою очередь ждал подмоги родителей. Хайкова попросила своих друзей защитить ее от мужа-абьюзера.

В последней публикации артистка разметила фотографию заявления в полицию. Автор песен певицы Ольги Бузовой обвинила бывшего мужа и его родителей в похищении ребенка.

Ранее Бузова похвасталась роскошными подарками, которые ей подарили на 36-летие. Телеведущая продемонстрировала колье, серьги и кольцо люксового бренда Bvlgari. Стоимость украшений составляет больше 12 миллионов рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Автор песен Бузовой Елизавета Хайкова попросила защитить ее от мужа-абьюзера
ребенок скандал муж разборки хайкова
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