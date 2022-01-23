Турция может все-таки получить американские F-16

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

ВВС Австралии получили первый модернизированный C-130J Super Hercules

Концерн Lockheed Martin в Соединенных Штатах усовершенствовал данный самолет до стандарта Block 8.1. Оставшиеся 11 единиц C-130J будут модернизированы компанией Airbus Australia Pacific в Австралии.

Australia receives first C-130J Hercules upgraded to Block 8.1 standard https://t.co/a0TthWLC78 via @Defense Brief — Tango III's Military News (@IiiTango) January 16, 2022

Улучшение до Block 8.1 предусматривает установку нового аппаратного и программного обеспечения, которое повысит безопасность полетов. Произошли изменения в навигационных системах, системе навигации, внутренней связи и прочее.

Обновление дает возможность летчикам полностью использовать систему RNAV, которая позволяет осуществлять полет даже вне зоны действия навигационных маяков.

Греция

Rafale для ВВС Греции

На авиабазе Тангара прошла официальная встреча первых шести самолетов Rafale. Они предназначены для 332-й эскадрильи 144-го истребительного авиакрыла.

Greek priests praying and blessing the new #Rafale jets that arrived in Greece. pic.twitter.com/gNU80uWQX8 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 20, 2022

В начале 2021 года Греция приобрела у Парижа 12 Dassault Rafale, бывших в распоряжении ВКС Франции, а также 6 единиц истребителей этого же типа, но новой постройки.

Россия

Завершены арктические испытания «Кинжала»

Летчики отработали патрулирование воздушного пространства, а также выполнили пуски гиперзвуковых ракет.

В тренировках приняли участие истребители МиГ-31К. Эти самолеты в ВКС России сейчас остаются единственными носителями «Кинжалов».

В Арктике завершены испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Как сообщил источники в военном ведомстве, они были признаны успешными. Испытания комплекса в северных широтах длились несколько лет и завершились в конце прошлого года: https://t.co/2vhnvNtXvJ pic.twitter.com/M8WPqXlazx — Известия (@izvestia_ru) January 17, 2022

Эксперты отмечают, что «МиГи» с гиперзвуковыми ракетами и противолодочные самолеты могли также опробовать новую тактику ведения боевых действий, способную сорвать удары крупных корабельных группировок противника.

Су-35С отправились в Белоруссию

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь.

Во время выполнения заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на местные аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. На первом будут произведены передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, охрана государственной границы, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики и т.д.

На втором этапе состоятся совместные учения «Союзная решимость-2022» с отработкой отражения внешней агрессии в целях защиты интересов Союзного государства.

Поставки первых четырех Су-30СМ2 в ВМФ РФ

Госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что ОАК начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ.

ОАК приступила к поставкам в Вооруженные силы России модернизированных истребителей Су-30СМ2 pic.twitter.com/sGCBMHzfDF — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) January 21, 2022

Самолеты имеют улучшенные боевые возможности, но в то же время сохраняют основные достоинства Су-30СМ, к которым относятся сверхманевренность, дальность полета, РЛС с ФАР и экипаж, состоящий из двух человек, обеспечивающий одновременное ведение воздушного боя и поражение наземных целей.

Также в рамках модернизации Су-30СМ2 произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги.

США

Опытный вертолет

Опытный вертолет SB>1 Defiant успешно завершил испытательные полеты, которые включали посадки в ограниченном пространстве и работу на малых высотах, чем были подтверждены заданные характеристики машины.

Вертолет также разогнался до 473 км/ч, а затем совершил резкое горизонтальное замедление перед заходом на посадку на ограниченной площадке.

По словам разработчиков, Defiant позволит экипажам летать низко и быстро в условиях сложной местности. Машина расширит возможности армейской авиации на современном поле боя. Она спроектирована таким образом, чтобы соответствовать размерам Black Hawk, при этом превосходя его по дальности и скорости полета.

Новый американский БПЛА Mojave получил необычный набор вооружений

Беспилотный разведывательный аппарат General Atomics Mojave стал одной из главных оборонных новинок США, представленных за последнее время. Его изначально позиционировали как носитель большого числа разного оружия.

General Atomics has released a new picture of its experimental Mojave unmanned aircraft armed with a variety of weapons, including a pair of Dillon Aero gun pods, each with a single fast-firing Minigun. https://t.co/Z4WxjQREef pic.twitter.com/cet1yIrAy9 — Karsten Marrup (@KarstenMarrup) January 20, 2022

Как стало известно на днях, дрон оснастили двумя установками от Dillon Aero с многоствольными скорострельными пулеметами. Помимо них БПЛА вооружили восемью управляемыми ракетами, также установленными на внешних точках подвески.

Один из вариантов боевой нагрузки предполагает подвеску сразу 16 ракет класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire, что сравнимо с боевой нагрузкой ударного вертолета AH-64 Apache.

Беспилотник Mojave совершил первый полет в прошлом году. На сегодня построили только один аппарат этого типа.

Турция

США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал приложить все усилия, чтобы убедить конгресс США продать F-16 Турции.

По итогам встреч в Анкаре и Вашингтоне стало ясно, что Соединенные Штаты могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей F-16 Block 70.

Military and Commercial Technology: US may approve Turkey's request for the purchase of F-16 fighters, media write https://t.co/UUEydcvpVL photo Rami Khanna-Prade pic.twitter.com/DjFgpN4wUd — nawaponrath (@nawapon10) January 22, 2022

Напомним, что ранее Соединенные Штаты исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400.

Украина

Украинская армия получит бывшие афганские вертолеты

США намерены предоставить ВСУ шесть вертолетов, которые ранее принадлежали правительственным силам Афганистана. Поставка первой партии планируется уже нынешней весной.

Ukraine is expected to receive several helicopters, including five Mi-17V5 aircraft and one Russian-made Mi-8MTV, which previously belonged to the Afghan Air Force from the UShttps://t.co/4BFFrJSXEK — Globe Sentinel (@GlobeSentinels) January 18, 2022

CNN, ссылаясь на свои источники в правительстве, указывает, что речь может идти о пяти Ми-17В5 и одном Ми-8МТВ.

Около 20 вертолетов ВВС Афганистана типа Ми-8/17 в настоящее время находятся за пределами страны, и их судьба остается неизвестной. Эти машины использовались во время бегства афганских военнослужащих от наступающих сил «Талибана»1 (запрещен в РФ).

Филиппины

ВВС Филиппин получат 32 единицы S-70i Black Hawk

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана сообщил, что S-70i Black Hawk начнут поступать в ВВС государства уже в следующем году.

Он отметил, что проблема в транспортной авиации никогда не была такой острой. Имеющиеся Bell UH-1 уже устарели, их обслуживание стало нерентабельным.

Philippines Defense Secretary Delfin Lorenzana has confirmed that the country will buy 32 additional S-70i Blackhawk combat utility helicopters for PhP32 Billion (about US$624.5 million).https://t.co/fcmexuryxa pic.twitter.com/StPP0lh1xI — Global Business Press (@GBP16691446) January 22, 2022

Закупка S-70i происходит непосредственно по поручению президента. 28 декабря 2021 года компания PZL Mielec из Польши была выбрана победителем соответствующего тендера. Кроме поставки вертолетов контракт включает в себя пакет материально-технической поддержки по обучению пилотов и обслуживающего персонала.

В 2023 году планируется получить 5 единиц Black Hawk. Остальные будут доставлены еще тремя партиями в 2024-2026 годах.

Франция

Во Франции начали испытания двигателя для NGF

Перспективный двигатель NGF разрабатывают в Пятой республике в рамках программы Turenne. Новая модель основана на конструкции силового агрегата Snecma M88, который используется на самолетах Dassault Rafale.

The French DGA reports it conducted the first stage of bench tests of the first prototype of a 5th gen engine created under the Turenne program FCAS / SCAF program. The tested prototype is based on the M88 engine of the Rafale fighter, with new high-pressure turbine pic.twitter.com/C3ObHlr5qI — The MAK (@intel1osint100) January 16, 2022

Двигатель предназначен для истребителя нового поколения (Next Generation Fighter) над которым совместно работают Германия, Испания и Франция.

Прототип был успешно испытан на стенде. Считается, что тяга двигателя будет выше, чем у силовых агрегатов самолетов Rafale и Eurofighter Typhoon.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.