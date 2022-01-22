«На минуточку» с Александром Малькевичем. Критика власти в Twitter France

В новом выпуске постоянной рубрики «На минуточку» Александр Малькевич сравнивает отношение к свободе слова во Франции и России на примере недавнего судебного разбирательства против французского Twitter. В чем основное отличие ограничений свободы слова у них и у нас?

Французский суд планирует выдвинуть штраф Twitter за скрытие личности пользователя, писавшего оскорбительные твитты в адрес чиновника. Сумма штрафа может достигнуть 75 000 евро. По мнению Александра Малькевича, в России подобный случай вызвал бы общественный резонанс с вероятными заявлениями о подрыве свободы слова.