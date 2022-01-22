Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 20:03
20:03
Армия
Отряд кораблей ВМФ РФ совершает переход из Черного в Средиземное море
20:03
Шоу-бизнес
Актриса Хмельницкая заявила, что десять лет не решалась на развод с Кеосаяном
20:01
Происшествия
Пешеход попал под колеса автомобиля у станции метро «Девяткино»
20:01
Политика
Захарова назвала фейком статью Bloomberg о просьбе Китая «не нападать» на Украину
20:00
Общество
Незвездные игры: почему США отказали в визе российскому космонавту Чубу
20:00
Происшествия
Нижегородский водитель избежал аварии с помощью полицейского разворота
20:00
Весь мир
Столкновения между СДС и ИГ продолжаются после атаки на тюрьму в сирийской Хасаке
19:59
Экономика
Еврокомиссия заявила о шестикратном росте цен на газ в третьем квартале 2021 года
19:56
Общество
Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть
19:54
Политика
Сенатор Цеков уличил США в желании разорвать отношения с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Психолог Афанасьева: Зеленский переживал во время обращения к нации

Политика
Психолог Афанасьева: Зеленский переживал во время обращения к нации
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации хорошо играл на камеру, но не смог скрыть своего волнения, заявила психолог-профайлер Юлия Афанасьева.

По ее словам, сценическое прошлое Зеленского прекрасно просматривается, если по полочкам анализировать его выступление перед согражданами. Украинский лидер прекрасно владеет собственным телом, что помогает ему оказывать нужное впечатление на телезрителей. Однако глубинное волнение бывает сложно скрыть даже профессионалу в области шоу-бизнеса. Не стал исключением и Зеленский, который попытался убедить сидящих перед телеэкранами украинцев в необходимости «защищать свою землю».

«Здесь явно появляются нотки агрессии. Очень большой упор делается на партнеров, именно этой поддержкой он и успокаивает народ. Произнося слова "это наша земля", президент Украины подпрыгивает, что заметно на видео. Он явно напрягся, очевидно, что эта тема его беспокоит», — сказала психолог.

Стоит отметить, что обращение Зеленского к нации вызвало критику со стороны различных политических деятелей. В частности, экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что власть, безусловно, должна успокаивать население, но не в «полукавээновском формате».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Психолог Афанасьева: Зеленский переживал во время обращения к нации
украина зеленский психолог
Комментировать