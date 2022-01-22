Психолог Афанасьева: Зеленский переживал во время обращения к нации

Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации хорошо играл на камеру, но не смог скрыть своего волнения, заявила психолог-профайлер Юлия Афанасьева.

По ее словам, сценическое прошлое Зеленского прекрасно просматривается, если по полочкам анализировать его выступление перед согражданами. Украинский лидер прекрасно владеет собственным телом, что помогает ему оказывать нужное впечатление на телезрителей. Однако глубинное волнение бывает сложно скрыть даже профессионалу в области шоу-бизнеса. Не стал исключением и Зеленский, который попытался убедить сидящих перед телеэкранами украинцев в необходимости «защищать свою землю».

«Здесь явно появляются нотки агрессии. Очень большой упор делается на партнеров, именно этой поддержкой он и успокаивает народ. Произнося слова "это наша земля", президент Украины подпрыгивает, что заметно на видео. Он явно напрягся, очевидно, что эта тема его беспокоит», — сказала психолог.

Стоит отметить, что обращение Зеленского к нации вызвало критику со стороны различных политических деятелей. В частности, экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что власть, безусловно, должна успокаивать население, но не в «полукавээновском формате».