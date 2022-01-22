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Лента
22 января 23:05
23:00
Политика
МИД Германии опроверг информацию об эвакуации семей дипломатов из Украины
23:00
Общество
Германия будет действовать: зачем Украине полевой госпиталь за миллионы евро
22:42
Происшествия
Курьер на велосипеде и легковушка столкнулись центре Петербурга
22:40
Весь мир
Журналисты ЦАР сообщили о подозрительной активности миротворцев ООН в Бамбари
22:38
Весь мир
Женщины-политики напомнили о необходимости гендерного баланса в органах власти ЦАР
22:38
Весь мир
Гутерреш призвал Марокко и ПОЛИСАРИО ускорить решение кризиса вокруг Сахары
22:37
Весь мир
Активисты Tongolo ti Bée Afrika: оружейное эмбарго ООН нарушает суверенитет ЦАР
22:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила лагерь боевиков в префектуре Уака
22:32
Политика
ДНР опровергла информацию о подготовке наступления на Украину
22:32
Весь мир
Армия Мали ликвидировала группу боевиков в центральной части республики
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«Физкульт-привет». Шутки про турок, приседания киберспортсменов и рояль для футболиста

Видео

Проект «Физкульт-привет» возвращается после короткого перерыва. Сегодня мы расскажем о самых будоражащих спортивных событиях уходящей недели. От хитросплетений большого тенниса до нелепых оплошностей в футболе.

Новые требования Министерства спорта РФ заставили любителей киберспорта выронить кусок пиццы из рук и сползти с насиженного кресла. Теперь киберспортсмены должны сдавать настоящие нормативы по физической подготовке. Нововведение вызвало бурю негодования в профессиональных кругах. Приседать и бегать признанные мастера Dota 2 и Counter-Strike не собираются.

Пока фанаты компьютерных игр заказывают абонемент в фитнес-зал, в мире футбола произошел скандал на почве расизма. Клуб ЦСКА придумал шутку про своего новоиспеченного игрока из Турции Юсуфа Языджи. Никто не посмеялся, а пользователи Сети и зарубежные СМИ набросились на российскую команду с обвинениями.

О том, в какую необычную ситуацию попал теннисист Даниил Медведев, что связывает собак и лыжниц, и зачем вратарю «Оренбурга» рояль, вы узнаете в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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физкульт-привет
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