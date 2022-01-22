«Физкульт-привет». Шутки про турок, приседания киберспортсменов и рояль для футболиста

Проект «Физкульт-привет» возвращается после короткого перерыва. Сегодня мы расскажем о самых будоражащих спортивных событиях уходящей недели. От хитросплетений большого тенниса до нелепых оплошностей в футболе.

Новые требования Министерства спорта РФ заставили любителей киберспорта выронить кусок пиццы из рук и сползти с насиженного кресла. Теперь киберспортсмены должны сдавать настоящие нормативы по физической подготовке. Нововведение вызвало бурю негодования в профессиональных кругах. Приседать и бегать признанные мастера Dota 2 и Counter-Strike не собираются.

Пока фанаты компьютерных игр заказывают абонемент в фитнес-зал, в мире футбола произошел скандал на почве расизма. Клуб ЦСКА придумал шутку про своего новоиспеченного игрока из Турции Юсуфа Языджи. Никто не посмеялся, а пользователи Сети и зарубежные СМИ набросились на российскую команду с обвинениями.

О том, в какую необычную ситуацию попал теннисист Даниил Медведев, что связывает собак и лыжниц, и зачем вратарю «Оренбурга» рояль, вы узнаете в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».