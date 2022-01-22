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Экс-сенатор Клинцевич о заявлениях ЕС про Россию в Африке: боятся силы русского духа

Весь мир
Экс-сенатор Клинцевич о заявлениях ЕС про Россию в Африке: боятся силы русского духа
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Странам коллективного Запада нечего противопоставить эффективности российских специалистов, которые работают в Африке. Такое мнение озвучил экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей эксперт рассказал, чем обусловлены опасения Европы касательно деятельности отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»:

«Авторитет русских всегда был очень высоким. В Африке исторически знали, что военные специалисты советского и постсоветского пространства одни из лучших. Инструкторы и представители России зарекомендовали себя настоящими профессионалами.

Их боевой опыт несравним, на самом-то деле. Они непревзойденные и ценятся на вес золота даже теми, кто публично осуждает их. Рано или поздно иностранным силам пришлось бы смириться с этим и признать очевидное. Имея дело с Евросоюзом, следует понимать: если тебя осуждают, значит, ты все делаешь правильно».

Экс-сенатор Клинцевич о заявлениях ЕС про Россию в Африке: боятся силы русского духа
ФБА «Экономика сегодня» /

Риторика европейцев связана с тем, что коллективному Западу нечего противопоставить России на геополитической арене, считает Клинцевич. Эксперт полагает, что методика Вашингтона и ЕС оказалась неэффективной на фоне внешней политики Москвы.

По мнению экс-сенатора, признание генсеком ООН Антониу Гутеррешем суверенного права Мали на смену вектора с западного на восточный и самостоятельного выбора союзников является наглядной демонстрацией безвыходного положения ЕС, НАТО и ООН, вместе взятых.

«Поведение западных чиновников является свидетельством силы и эффективности внешней политики России. Сегодня в Америке объявляются предложения, связанные с тотальным блокированием России в экономическом, политическом и финансовом отношении, то вы сами понимаете: это еще надо заслужить. Это связано со страхом. Они боятся нас, нашей правды, наших морально-этических норм. А главное, они боятся нашей силы русского духа.

Они отлично понимают, что если мы заняли позицию, то не отдадим ее и не смиримся с агрессией. Когда они так легко говорят о военной составляющей, мне хочется пожелать им изучить историю. Пусть почитают, и если нас кто-то попытается приструнить, вторгнувшись на нашу территорию, то мы всегда этого агрессора ставим на место уже в столице его страны. Так было, так есть и так будет. Им нечего нам противопоставить, кроме санкций и бумажек», — заключил Клинцевич.

Экс-сенатор Клинцевич о заявлениях ЕС про Россию в Африке: боятся силы русского духа
un.org / Пресс-служба ООН

Ранее чиновники Евросоюза заявили, что отечественные инструкторы являются проекцией силы России на геополитической арене Африки. Специалисты из РФ показали успешный пример результативности «гибридных» методов и стали эффективным инструментом продвижения интересов Москвы.

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