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Столкновения между СДС и ИГ продолжаются после атаки на тюрьму в сирийской Хасаке

  /   Обновлено: 22 января 2022 20:17
Весь мир
Столкновения между СДС и ИГ продолжаются после атаки на тюрьму в сирийской Хасаке
Global Look Press  /  Chris Huby / ZUMAPRESS.com

Хасака, 22 января. Масштабные столкновения боевиков курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, организация запрещена в РФ) продолжаются вокруг тюрьмы Ас-Сынаа в сирийской Хасаке.

Как сообщил агентству Associated Press представитель СДС Сиаманд Али, бои проходят вокруг лишь одного участка пенитенциарного учреждения, который удерживают бунтующие заключенные. При этом, уточнил он, большая часть тюрьмы находится под контролем СДС. Али также отметил, что столкновения также продолжаются в близлежащем квартале Зухур, где укрылись террористы ИГ после нападения на тюрьму.

По словам представителя СДС, самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по зданию технической академии, где сосредоточились десятки боевиков ИГ. Он добавил, что в ходе боевых действий было ликвидировано не менее 45 боевиков ИГ. Позднее будет опубликовано заявление о потерях среди СДС.

Согласно информации местных источников, вследствие беспорядков также были убиты 28 членов местной курдской полиции «Асайиш» и пять мирных жителей. Таким образом, в общей сложности в ходе конфликта в Хасаке погибли уже 78 человек.

Представители СДС утверждают, что в ходе столкновений 22 января курдскими бойцами были ликвидированы 22 члена ИГ. 

«Мы взяли под свой контроль транспортное средство, нагруженное оружием и боеприпасами, принадлежащими террористическим элементам, которые напали на тюрьму, а также ряд поясов со взрывчаткой», — отмечается в заявлении проамериканской группировки.

Предполагается, что СДС планируют восстановить контроль над всей тюрьмой в ближайшие часы. Местные СМИ сообщают, что ВС США направили свою военную технику в районы столкновений.

На фоне ожесточенных перестрелок курдских бойцов и членов ИГ мирные жители покидают осажденные территории и начинают прибывать в безопасные районы в центре города. Как сообщает агентство SANA, в ближайшее время благотворительными организациями будет запущена кампания по раздаче хлеба и воды перемещенным семьям, а впоследствии нуждающихся обеспечат продовольствием.

Попытка захвата тюрьмы

Столкновения в Хасаке начались вечером 20 января, когда террористы «Исламского государства» предприняли свою самую крупную атаку в Сирии с момента падения своего так называемого «халифата» в 2019 году. Более 100 боевиков напали на тюрьму Ас-Сынаа — крупное пенитенциарное учреждение, в котором содержатся около 5 000 членов ИГ и их соратников.

Прежде чем вооруженные экстремисты атаковали объект, находящийся под контролем курдских формирований, прозвучал мощный взрыв. Затем начались перестрелки между отрядами «Асайиш» и террористами — как на территории тюремного комплекса, так и в прилегающих кварталах.

В результате инцидента нескольким десяткам заключенных удалось сбежать, однако ближайшие районы оцепили, поэтому боевики оказались ограничены в своих маневрах. Многих экстремистов уже удалось арестовать, в то время как судьбы некоторых беглецов остаются неизвестными.

Главнокомандующий СДС Мазлум Абди накануне объяснил в Twitter, что ИГ мобилизовало большинство своих спящих ячеек с целью организовать мятеж в тюрьме и устроить побег опасных заключенных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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