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Geely и Renault планируют совместно собирать автомобили в Южной Корее

  /   Обновлено: 22 января 2022 19:23
Экономика
Geely и Renault планируют совместно собирать автомобили в Южной Корее
Prt Scr youtube.com  /  World Auto

Пусан, 22 января. Автомобилестроительная корпорация из Китая Zhejiang Geely, а также французский концерн Renault подписали договор о совместном сотрудничестве.

Renault и Geely решили работать вместе. Предприятия собираются запустить совместное производство автомобилей на мощностях компании Renault-Samsung Motors. Конвейер будет организован на территории Южной Кореи в городе Пусан.

В настоящее время Renault-Samsung занимается выпуском различных модификаций «французов». При этом известно, что состояние дел на заводе обстоит не лучшим образом. Организация не стала пролонгировать контракт с Nissan на производство кроссоверов Rogue для американского рынка. Помимо этого, закончилось создание седанов Samsung SM5 и SM7 для корейского сегмента, так как они использовали детали от Nissan.

Аналитики агентства Reuters не исключают, что новое СП позволит холдингу Geely в будущем выйти на автомобильный рынок Соединенных Штатов. Как считают эксперты, первый образец, который может выйти с совместного конвейера французов и китайцев — обновленный кроссовер Lynk & Co 01. Также автолюбители пишут, что будущая линейка транспортных средств будет включать как гибридные модификации, так и машины на традиционном движке. А базой для автомобилей послужит архитектура CMA, которая была создана при участии инженеров Volvo.

Наиболее продаваемой в России среди представителей китайской автомобильной промышленности моделью стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Образец разработки Geely попал в соответствующем рейтинге на 4-е место.

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Все новости / Экономика / Geely и Renault планируют совместно собирать автомобили в Южной Корее
южная корея авто renault geely Renault-Samsung Motors Lynk & Co 01
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