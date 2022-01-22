Алжир отказался принимать депортируемых из Франции нелегальных мигрантов

Алжир, 22 января. Власти Алжира приостановили выполнение подписанного с Парижем соглашения 1968 года, касающегося реадмиссии своих граждан из Европы, с внесенными в 1994-м поправками.

Данное решение затронуло пункт договора, предусматривающий отказ от ряда предоставляемых алжирцам привилегий и обеспечивающий французской стороне широкие возможности для депортации граждан АНДР. Об этом сообщили европейские СМИ со ссылкой на просочившийся недавно документ. В нем говорится, что правительство североафриканского государства пошло на данные меры в ответ на принятое французскими властями решение вдвое сократить количество виз, выдаваемых жителям своей бывшей колонии.

Согласно информации источников, Алжир отказывается принимать нелегальных мигрантов, которых Париж хочет депортировать. Ранее это происходило путем выдачи европейским службам так называемого «разрешения на проезд», которое является единственным обязательным условием эвакуации для лиц, не имеющих при себе действующих документов.

Обнародованное Парижем объявление о сокращении виз вызвало в свое время широкое негодование и гнев среди граждан африканского государства. В свою очередь, спецпредставитель по делам стран Магриба и Западной Сахары Аммар Беллани назвал такое решение «непоследовательным».

«В связи с дипломатическими и политическими разногласиями между АНДР и Францией, связанными с сокращением виз, власти Алжира распорядились не допускать принудительной депортации нелегальных мигрантов», — говорится в документе, изданном министерством внутренних дел европейской республики и распространенном в его профильных отделениях на местах.

Несмотря на то что циркуляр датирован 6 декабря прошлого года, о его существовании французские СМИ заговорили только сейчас. В документе указано, что решение АНДР касается также и тех граждан, которые могли воспользоваться соглашением о реадмиссии, когда эти меры еще не действовали. Согласно тексту, власти республики поручили своим консульствам и дипведомствам не выдавать никаких «разрешений на проезд» для депортируемых мигрантов.

Одно из условий соглашения 1968 года, вошедшее в поправку 1994-го, предусматривает возможность для французской стороны депортировать любого алжирского нелегала, имеющего просроченный загранпаспорт. Очередной кризис в отношениях двух государств вспыхнул в октябре 2021 года на фоне неосторожных заявлений президента Эммануэля Макрона касательно существования алжирской нации в доколониальный период. Результатом стало решение АНДР об отзыве посла из Парижа и запрете для французских ВВС использовать свое воздушное пространство.