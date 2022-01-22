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Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
Шоу-бизнес
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
wikipedia.org  /  Joella Marano / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 22 января. Актриса Эмма Робертс рассталась с мужем — отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом. Для обоих ребенок был первым. Раскол в отношениях Эммы и Гаррета произошел после того, как они месяц назад отпраздновали первый день рождения своего сына Родса Робертса шумной вечеринкой, пишет Teleprogramma.pro.

«Это грустно, и они изо всех сил стараются стать родителями. Это было тяжело», — рассказал инсайдер, приближенный к звезде.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд начали встречаться три года назад.

Гаррет Джон Хедлунд — коллега Эммы по цеху. Наибольшую популярность ему принесла роль Патрокла в эпической картине Вольфганга Петерсена «Троя» и Сэма Флинна в фильме «Трон: Наследие».

На его счету — романы со многими звездами. Он встречался с Линдси Лохан, Рашидой Джонс, Лейтон Мистер, Бо Гарретт. В начале прошлого десятилетия он вступил в отношения со звездой «Джуманджи» и «Фарго» Кирстен Данст. С этой актрисой ему даже удалось обручиться, но до свадьбы дело так и не дошло: после пяти лет серьезных отношений пара решила расстаться.

А вот Эмма ранее была помолвлена лишь с​ Эваном Питерсом. С ним она встречалась с 2012 по 2019 годы. До этого у нее были непродолжительные романы с актером Алексом Петтифером и популярным американским скейтером Райаном Шеклером.

Ранее в сети появились новые кадры со съемок ремейка «Иронии судьбы» с Эммой Робертс.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
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